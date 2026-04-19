Mamed Khalidov przegrywa z Pawłem Pawlakiem na KSW 117. Weteran zdradza swoje plany

Na bali XTB KSW 117 Paweł Pawlak pokonał Mameda Khalidova przez TKO, udanie broniąc tytułu mistrza.

45-letni Mamed Khalidov przegrał w czwartej rundzie

Wbrew tej bolesnej porażce wojownik dał sygnał, że nie myśli o emeryturze, czym ucieszył swoich fanów.

Czy gwiazdor MMA znów zawalczy? Przeczytaj o przyszłości Mameda Khalidova!

QUIZ. Mariusz Pudzianowski to słynny strogman i zawodnik MMA. Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodził się Mariusz Pudzianowski? W Tomaszowie Mazowieckim W Sieradzu W Białej Rawskiej W Grójcu Następne pytanie

Główny pojedynek na gali XTB KSW 117 zwiastował konfrontację dwóch zupełnie odmiennych stylów. Ulubieniec kibiców, Mamed Khalidov, szukał nokautu, popisując się swoimi firmowymi obrotówkami. Ostatecznie to Paweł Pawlak wykazał się taktycznym zmysłem i opanowaniem. Broniący tytułu zawodnik punktował weterana, konsekwentnie osłabiając go atakami.

Początkowe starcia nie wyłoniły wyraźnego faworyta, jednak decydujący cios padł w czwartej rundzie. Po sprowadzeniu do parteru młodszy wojownik całkowicie obezwładnił legendarnego rywala. Zmasowany atak łokciami wywołał poważne krwawienie u Khalidova, zmuszając sędziego Tomasza Brondera do przerwania boju tuż przed gongiem. Zgromadzona widownia przeżyła wielki szok, jednak mistrzowskie trofeum nie zmieniło właściciela.

Co dalej z karierą Mameda Khalidova? Jest ważna deklaracja

Bezpośrednio po werdykcie poobijany i ewidentnie przybity rezultatem Khalidov skierował kilka ważnych słów do swoich fanów. Doświadczony wojownik nie zostawił rękawic na macie, unikając deklaracji o końcu swojej sportowej kariery.

- Dziękuję, że tyle lat jesteście. Stać mnie jeszcze na dużo -

Taką jasną deklarację złożył w oktagonie tuż po zakończonej walce sam Mamed Khalidov.

Przekaz weterana pozostawia wiele znaków zapytania co do przyszłości, ale budzi ogromne nadzieje zgromadzonych kibiców.

- Mam już swój wiek. Nie wiem, co zrobię. Poczekam, odpocznę, zobaczę co dalej. Cieszę się bardzo, że jeszcze mogłem walczyć z mistrzem -

Dopowiedział po chwili zawodnik, nie precyzując do końca swoich dalszych planów sportowych.