Przyszłość Steve'a Kerra w NBA. Czy legenda Warriors opuści Golden State?

Steve Kerr: Cztery tytuły NBA z Warriors

Steve Kerr, który sam jako zawodnik zdobył pięć mistrzostw NBA – trzykrotnie z Chicago Bulls i dwukrotnie z San Antonio Spurs – objął posadę trenera Golden State Warriors w 2014 roku. Od tego czasu poprowadził zespół do czterech mistrzowskich tytułów, triumfując w latach 2015, 2017, 2018 oraz 2022.

Po zakończeniu decydującego meczu fazy play-in z Phoenix Suns, Kerr szczerze ocenił sytuację, mówiąc: „Ta przygoda może jeszcze potrwać albo i nie”. Chwile te uwieczniono, gdy serdecznie ściskał Stephena Curry’ego i Draymonda Greena, kluczowych graczy w największych sukcesach Warriors.

"Nie wiem, co będzie dalej, ale kocham was do końca życia. Dziękuję" - słychać na nagraniu.

Jaka przyszłość Steve’a Kerra w NBA?

Mimo spekulacji dotyczących przyszłości Kerra w Golden State, zarówno 38-letni Stephen Curry, jak i 36-letni Draymond Green wielokrotnie wyrażali chęć dalszej współpracy z cenionym szkoleniowcem. Odpadnięcie z dalszej walki o tytuł jest jednak wyraźnym rozczarowaniem dla obu gwiazdorów, co dodatkowo podgrzewa dyskusję.

Curry jasno przedstawił swoje stanowisko, podkreślając: „Chcę, żeby trener był szczęśliwy i podekscytowany swoją pracą. Chcę, żeby wierzył, że jest odpowiednią osobą w tym miejscu, żeby znów miał okazję czerpać radość z tego, co robi, niezależnie od tego, co to dla niego oznacza”. Nie ujawnił dokładnie, co Kerr powiedział im prywatnie, ale liga NBA opublikowała ten moment na swoim profilu na platformie X.

Bilans Warriors i rekord trenerski Steve’a Kerra

Warriors po raz trzeci z rzędu musieli walczyć w fazie play-in o awans do decydującej części sezonu, jednak zostali wyeliminowani w 2024 roku, co powtórzyło scenariusz z poprzednich lat. W ciągu ostatnich siedmiu sezonów, czterokrotnie mistrzowska ekipa nie zdołała awansować do play off, co jest znaczącym spadkiem formy.

Sześćdziesięcioletni Steve Kerr, od 2014 roku, osiągnął imponujący bilans 604 zwycięstw i 353 porażek w sezonie zasadniczym oraz 104 zwycięstw i 48 porażek w play off, co daje 68,4 procenta zwycięstw w tej decydującej fazie. Jedynie słynny Phil Jackson, który prowadził Kerra jako zawodnika w Chicago Bulls, może pochwalić się lepszym bilansem w play off (229-104, czyli 0,688). Kerr niedawno wzbogacił swoją kolekcję o złoty medal igrzysk w Paryżu z reprezentacją USA.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.