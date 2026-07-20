Mbappé przez pomyłkę wrzucił na Instagram intymne zdjęcie ukochanej. Skasował, ale kibice byli szybsi

Kylian Mbappé zapisał na swoim koncie 10 bramek oraz 4 asysty podczas amerykańskiego mundialu, dzięki czemu po raz drugi z rzędu zdobył tytuł najskuteczniejszego snajpera MŚ. Mimo to kapitan francuskiej kadry na pewno odczuwa spory niedosyt. Ekipa "Trójkolorowych" była wskazywana jako główny faworyt do triumfu, a ostatecznie zabrakło jej nawet na podium.

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Świetnie za to wiedzie się asowi Realu Madryt w życiu prywatnym. Hiszpańscy i francuscy dziennikarze od jakiegoś czasu nieustannie informują o jego związku z popularną hiszpańską aktorką Ester Expósito. Gwiazda, pomimo wielu zawodowych obowiązków, pofatygowała się do Stanów Zjednoczonych, by z wysokości trybun wspierać swojego wybranka podczas starcia Francji ze Szwecją.

Choć słynny napastnik i utalentowana aktorka do tej pory nie przyznali wprost, że łączy ich uczucie, ich wspólne fotografie oraz zachowanie mówią same za siebie. Z kolei francuski piłkarz zanotował właśnie na Instagramie dość niefortunną pomyłkę. Z informacji przekazanych przez dziennik "Marca" wynika, że snajper "Królewskich" udostępnił na chwilę w sieci materiał, na którym widać jego hiszpańską wybrankę ubraną w trykot reprezentacji Francji z dziesiątką na plecach oraz z kapitańską opaską.

Prywatna fotografia została wykonana w hotelowej sypialni. Publikacja błyskawicznie zniknęła z profilu zawodnika, lecz garstka czujnych obserwatorów zdołała ją skopiować. Materiał trafił do sieci w okolicach godziny 5:30 nad ranem, tuż po tym, jak reprezentacja Francji uległa Anglikom 4:6 w spotkaniu decydującym o trzecim miejscu mistrzostw świata, w którym napastnik dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Można przypuszczać, że gracz zamierzał pokazać ten widok wyłącznie bliskim znajomym. Ta dość komiczna sytuacja wywołała lawinę żartów i opinii w internecie.

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