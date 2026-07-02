Maja Chwalińska hejtowana po porażce na Wimbledonie. Dostaje obrzydliwe wiadomości

Hejtują Maję Chwalińską. "Gorzej już nie można"

Ostatni czas to prawdziwy rollercoaster w karierze utalentowanej zawodniczki. Z anonimowej tenisistki Maja Chwalińska szybko przerodziła się w finalistkę prestiżowego turnieju Roland Garros. Dzięki ogromnemu sukcesowi organizatorzy londyńskiego Wimbledonu postanowili uhonorować 21. rakietę świata "dziką kartą". Niestety, na brytyjskich kortach zawodniczka przeżyła prawdziwy koszmar, a powrót do gry zamienił się w dramat. W momencie, gdy miała piłkę meczową przy stanie 6:2, 5:2, nieszczęśliwie upadła na trawę. Uraz był na tyle poważny, że całkowicie uniemożliwił jej dalszą, skuteczną rywalizację i w efekcie została pokonana 6:2, 5:7, 2:6 przez reprezentantkę Tajlandii.

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Mimo trudnej i pechowej sytuacji zdrowotnej, na polską tenisistkę spłynęła ogromna fala krytyki. Nie zabrakło osób, które zrzucały na nią całą odpowiedzialność za niepowodzenie. Problem hejtu staje się w świecie tenisa coraz bardziej powszechny i bezpośrednio dotyka również reprezentantkę z Dąbrowy Górniczej.

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- Jak można mieć taką nienawiść do człowieka, którego się nie zna? Chyba tylko za to, że przegrał mecz, a miał wygrać, bo ktoś na niego postawił. Maja jest tego świadoma, bo już spotykał ją tego rodzaju hejt - przyznał w "Programie Tenisowym" Piotr Szczypka, wieloletni menedżer tenisistki z Dąbrowy Górniczej.

Czołowi tenisiści na świecie coraz głośniej mówią o okrutnych komentarzach, z jakimi muszą się konfrontować po każdym nieudanym występie na korcie.

- To jest coś nieakceptowalnego, ale nieraz jechałem w samochodzie i pikały "Messengery", nie będę cytował tutaj. To, czego życzą ci ludzie, to po prostu już gorzej nie można. Więc prawdopodobnie Iga podobne rzeczy otrzymuje. To, co czytałem, i to, co słyszałem od Mai, to po prostu tego się nie da opisać - dodał zaufany człowiek Chwalińskiej w rozmowie z Dominikiem Senkowskim.

Żenujące ataki na Maję Chwalińską po przegranej na Wimbledonie. Jej menedżer Piotr Szczypka: „Jak można mieć taką nienawiść?” To fragment wywiadu na kanale Program Tenisowy. Link w komentarzu pic.twitter.com/klcte9JC3P— Dominik Senkowski (@dsenkowski07) July 1, 2026