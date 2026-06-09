Maja Chwalińska honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej? Padł jeden konkretny warunek

Niedawna wizyta Mai Chwalińskiej w rodzinnych stronach wywołała dyskusje na temat specjalnego odznaczenia od włodarzy Dąbrowy Górniczej.

Przedstawiciele lokalnego samorządu chcą uhonorować zawodniczkę mianem Honorowej Obywatelki, jednak realizacja tego pomysłu wymaga pełnej akceptacji ze strony samej sportsmenki .

. Istnieje duża szansa, że utalentowana tenisistka znajdzie się w wąskim gronie dwunastu nagrodzonych osób, a ponadto zostanie patronką miejskich obiektów sportowych.

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Prezydent Dąbrowy Górniczej komentuje wyróżnienie dla Mai Chwalińskiej

Znakomity występ dwudziestoczteroletniej zawodniczki w finale turnieju French Open odbił się szerokim echem w jej rodzinnych stronach. Maja Chwalińska wychowywała się właśnie w Dąbrowie Górniczej i to na tamtejszych obiektach stawiała swoje pierwsze tenisowe kroki. Po ogromnym sukcesie we Francji lokalna społeczność zaczęła głośno domagać się odpowiedniego nagrodzenia utalentowanej sportsmenki. Prezydent miasta Marcin Bazylak oficjalnie odniósł się do tych postulatów i przyznał, że magistrat bardzo poważnie analizuje taką możliwość. Ostateczny ruch pozostaje teraz w rękach samej finalistki turnieju wielkoszlemowego.

„Są takie głosy od mieszkańców i bardzo poważnie się nad tym zastanawiamy. Musimy jednak porozmawiać z samą zainteresowaną, czy byłaby chętna przyjąć taki tytuł i czy wyraziłaby na to zgodę" - powiedział w wywiadzie dla Radia Eska prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.

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Gospodarz miasta przekazał ponadto, że ewentualne przystanie na tę propozycję przez wybitną polską tenisistkę będzie miało absolutnie bezprecedensowy charakter.

„Jeśli tak, to jak najbardziej przedstawię radnym Rady Miejskiej projekt odpowiedniej uchwały. Jeżeli wyrazi zgodę, Maja będzie najmłodszym honorowym obywatelem w historii naszego miasta" - dodał stanowczo samorządowiec.

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Nadanie statusu Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej uchodzi za wyjątkowo cenne odznaczenie w regionie. Przez ponad sto dziesięć lat istnienia miejscowości takie uznanie zdobyło do tej pory zaledwie dwanaście osób. Jedynym reprezentantem świata sportu w tym bardzo wąskim gronie był dotychczas znakomity polski kierowca rajdowy. Sobiesław Zasada odebrał ten zaszczytny tytuł w ubiegłym roku podczas obchodów swoich dziewięćdziesiątych piątych urodzin.

Samorządowcy z Dąbrowy Górniczej mają w zanadrzu także inne propozycje na docenienie zasług młodej gwiazdy. Dwójka radnych złożyła już w Radzie Miejskiej formalny wniosek w sprawie lokalnej infrastruktury. Przedstawiciele mieszkańców zasugerowali, aby miejskim kortom zlokalizowanym na terenie Parku Zielona nadać imię znakomitej zawodniczki, ponieważ to właśnie na tych obiektach rozpoczynała ona swoje pierwsze profesjonalne treningi.