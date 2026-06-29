Magdalena Fręch kończy udział w Wimbledonie. Z kim przegrała w pierwszej rundzie?

Porażka na kortach trawiastych w Londynie

Magdalena Fręch przystąpiła do rywalizacji w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego w Londynie. Jej przeciwniczką była rozstawiona z numerem dziewiętnastym rosyjska tenisistka Anna Kalinska. Spotkanie otwarcia okazało się niezwykle wymagające dla polskiej zawodniczki. Reprezentantka Polski starała się nawiązać równorzędną walkę od samego początku meczu. Niestety, pierwsza partia zakończyła się na korzyść rywalki z Rosji.

O losach inauguracyjnego seta musiał zadecydować wyrównany tie-break. W decydującym momencie Anna Kalinska zachowała więcej zimnej krwi, wygrywając 7-5. Tym samym Rosjanka zapisała na swoim koncie pierwszą partię wynikiem 7:6. Taki obrót spraw postawił dwudziestoośmioletnią Polkę w trudnej sytuacji przed kolejną częścią rywalizacji. Zawodniczka musiała odrabiać straty na obiekcie w stolicy Wielkiej Brytanii.

Kiedy Polka wygrała swój ostatni mecz?

W drugim secie rosyjska tenisistka kontynuowała skuteczną i konsekwentną grę na trawie. Magdalena Fręch walczyła o odwrócenie losów tego tenisowego pojedynku. Ostatecznie druga partia zakończyła się porażką polskiej zawodniczki w stosunku 4:6. Wynik ten oznaczał definitywny koniec udziału dwudziestoośmioletniej reprezentantki naszego kraju w tegorocznej edycji londyńskiego turnieju. Awans do drugiej rundy wielkiego szlema wywalczyła Anna Kalinska.

Tegoroczny start na trawiastych kortach nie przyniósł upragnionego sukcesu. Ostatnie zwycięstwo w prestiżowym Wimbledonie Magdalena Fręch odniosła w 2022 roku. Od tamtej pory londyński turniej nie przynosi jej awansów do kolejnych faz. Teraz zawodniczka będzie musiała skupić się na przygotowaniach do następnych zawodów. Polscy kibice muszą poczekać na jej kolejne zwycięstwa na wielkoszlemowych arenach.