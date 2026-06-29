Maja Chwalińska przerywa milczenie po bolesnej porażce! To nie kontuzja pokrzyżowała jej plany!

Maja Chwalińska radziła sobie znakomicie w starciu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii, pewnie zmierzając po wygraną przy wyniku 6:2, 5:2. Sytuacja diametralnie zmieniła się w kluczowym momencie, kiedy Polka poślizgnęła się przy piłce meczowej, co poskutkowało upadkiem. Z powodu podkręcenia prawego stawu skokowego konieczna była interwencja medyczna. Po powrocie na kort jej gra uległa znacznemu pogorszeniu, a problemy z poruszaniem się sprawiły, że przewaga zaczęła błyskawicznie topnieć.

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Zaskakujący jest fakt, że podczas kolejnych interwencji medycznych uwaga fizjoterapeutki skupiała się na udach zawodniczki, a nie na kontuzjowanej wcześniej kostce. Jak się później okazało, prawdziwym powodem niemocy Polki na korcie były potężne skurcze mięśni, co sama Maja Chwalińska przyznała po zakończeniu dramatycznego spotkania.

- Skurcze, które tutaj mnie spotkały, nigdy mi się nie zdarzyły w takiej skali, bardzo mnie ograniczyły - powiedziała po meczu Maja Chwalińska cytowana przez Interię.pl. - Myślę, że to stres, zmiana nawierzchni oraz fakt, jak intensywnie wyglądały ostatnie tygodnie - dodała Polka.

Podczas spotkania z dziennikarzami po meczu Maja Chwalińska otwarcie przyznała, że słabsza postawa w decydującym, trzecim secie nie miała bezpośredniego związku z niefortunnym upadkiem i urazem stawu skokowego, jak początkowo przypuszczano.