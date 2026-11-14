Jan Tomaszewski ostro po porażce Polski z Rumunią. "Futbolowa pornografia!"

Jan Tomaszewski bezlitośnie podsumowuje mecz Polska - Rumunia

Polska kadra prowadzona przez Jana Urbana zanotowała kolejną bolesną wpadkę. Chociaż biało-czerwoni jechali do Bukaresztu z matematycznymi szansami na włączenie się do walki o awans, na murawie spisali się katastrofalnie. Przegrana 1:2 z Rumunią, która wcześniej nie wywalczyła w grupie ani jednego punktu, dobitnie podsumowała fatalną dyspozycję zespołu z ostatnich miesięcy. Na tak słabą grę polskich piłkarzy nie mógł patrzeć Jan Tomaszewski.

„Grały dwie trzecioligowe drużyny europejskie. Dużo chaosu, dużo zamieszania i te wszystkie sytuacje, które były, to były po ewidentnych błędach, czy z jednej, czy z drugiej strony. Po prostu na to nie można patrzeć” - mówił wzburzony legendarny golkiper na łamach „Super Expressu”.

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Były kadrowicz był do tego stopnia zażenowany poziomem widowiska, że zdecydował się na wystosowanie stanowczego apelu.

„Jeszcze raz apeluję do Parlamentu Polskiego, żeby zabronił transmisji meczów Ligi Mistrzów i tych najlepszych drużyn światowych i europejskich, bo to, co w tej chwili jest w wykonaniu polskiej drużyny, to jest po prostu futbolowa pornografia” - ocenił bez ogródek Tomaszewski.

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Przegrana w starciu z Rumunią sprawia, że polscy piłkarze zamiast cieszyć się z awansu, muszą drżeć o utrzymanie w dywizji B. Według Jana Tomaszewskiego w obecnym kształcie reprezentacja nie ma żadnych szans na powodzenie w nadchodzących eliminacjach do Mistrzostw Europy, a głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest selekcjoner.

„Nie jest to drużyna, która daje jakąkolwiek gwarancję do gry w finałach Mistrzostw Europy. Jeśli nie będzie zmiany w prowadzeniu drużyny, to będziemy po prostu losowali, czy wygramy jakiś mecz, czy zremisujemy” - stwierdził były bramkarz, zaznaczając przy tym, że nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania kadry pod wodzą obecnego szkoleniowca.

Oberwało się również za roszady personalne. Zdaniem Tomaszewskiego posłanie do boju w decydującym spotkaniu debiutantów pokroju Oskara Kubiaka było gigantycznym ryzykiem. Ekspert uważa też, że zespół zanotował regres względem dających nadzieję pojedynków z Holandią sprzed roku.

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Tajemnicza absencja Piotra Zielińskiego i walka o utrzymanie ze Szwecją

Dawny reprezentant kraju wytknął także bałagan informacyjny panujący wewnątrz drużyny narodowej. Jako główny dowód wskazał niejasne okoliczności braku na boisku Piotra Zielińskiego.

„Jest jakaś tajemnica w reprezentacji. Selekcjoner powiedział, że Zieliński ma jakiegoś wirusa, a okazało się, że jeden z dziennikarzy powiedział, że to kontuzja stopy. Chyba że to jakaś nowa choroba, jest wirus w stopie” - kpił rozmówca „Super Expressu”.

Teraz biało-czerwonych czeka finałowe starcie w bieżących rozgrywkach Ligi Narodów. We wtorek zmierzą się we Wrocławiu ze Szwedami, którzy mają już w kieszeni pewny awans. Dla naszej kadry będzie to jedynie mecz „o pietruszkę” oraz próba ucieczki przed wstydliwymi barażami o pozostanie w dywizji B.

„Tylko siąść, powiedzieć prawdę i się rozpłakać. Może się ktoś nad nami zlituje. A w tym momencie jest to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej” - podsumował gorzko Tomaszewski, sugerując tym samym konieczność zwolnienia trenera Urbana.