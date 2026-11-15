Turniej WTA Finals zmierza do końca. Kto zgarnie prestiżowy tytuł w Indian Wells?

Pewny awans ukraińskiej zawodniczki

Półfinałowe starcie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem faworytki. Elina Switolina pokonała Czeszkę Lindę Noskovą 6:2, 6:1, co zapewniło jej miejsce w najważniejszym meczu całego turnieju. Ukrainka walczy o swój drugi w karierze triumf w imprezie kończącej tegoroczny sezon.

W niedzielnym finale jej rywalką będzie Mirra Andriejewa, która we wcześniejszym meczu wyeliminowała Amerykankę Jessicę Pegulę. Rosjanka wygrała to spotkanie 6:3, 6:4 i od początku trwających zawodów nie straciła jeszcze ani jednego seta.

Kto wygra WTA Finals?

Obie tenisistki miały już okazję spotkać się na korcie w fazie grupowej obecnej edycji zmagań. Wówczas lepsza okazała się debiutująca Mirra Andriejewa, która zwyciężyła w dwóch setach. Za Ukrainką przemawia jednak fakt, że zdobyła ona już tytuł tej imprezy w 2018 roku.

W zawodach w Indian Wells bierze udział osiem najlepszych tenisistek roku. W poprzednich latach po puchar sięgały między innymi Agnieszka Radwańska w 2015 roku oraz Iga Świątek w 2023 roku. Jeśli Andriejewa wygra, przedłuży serię jedenastu różnych triumfatorek w jedenastu ostatnich edycjach.