Liga Narodów siatkarzy w Gliwicach. Czy Polacy wywalczą upragniony awans

Sytuacja polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w chińskim Linyi ze zmiennym szczęściem. Zawodnicy odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując Kubę oraz Ukrainę. Niestety musieli uznać wyższość Japonii i Słowenii po wyrównanych i długich meczach. Trener Nikola Grbić liczy na przypieczętowanie awansu podczas zawodów rozgrywanych w Gliwicach. Finałowy turniej zaplanowano w chińskim Ningbo na przełomie lipca i sierpnia.

Do fazy pucharowej zakwalifikuje się siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz wydarzenia. Biało-czerwoni po pierwszych czterech spotkaniach plasują się na siódmej pozycji w tabeli. Obecna sytuacja zmusza polską kadrę do zachowania pełnej koncentracji w kolejnych meczach. Szkoleniowiec musi odpowiednio zarządzać drużyną, aby zrealizować pierwotne założenia przedsezonowe. Każdy zdobyty w Polsce punkt ma teraz ogromne znaczenie dla końcowego układu sił.

- Jesteśmy w siódemce, więc gonić jeszcze tak bardzo nie musimy, ale trochę pilnować trzeba. Myślę, że turniej w Gliwicach będzie bardzo istotny, bo tam gramy z zespołami teoretycznie nie najmocniejszymi, ale oczywiście bardzo groźnymi, więc fajnie by tam było jak najwięcej wygrać – zauważył rozgrywający Marcin Komenda, który turniejem w Gliwicach rozpocznie tegoroczny sezon reprezentacyjny.

Jakie zmiany w kadrze szykuje polski szkoleniowiec

Selekcjoner zapowiedział roszady w składzie na zbliżające się bardzo ważne spotkania. Wynika to z niedawnych problemów zdrowotnych kilku kluczowych graczy naszej drużyny. Do zespołu dołączy między innymi Wilfredo Leon, co znacząco wzmocni siłę ofensywną reprezentacji. Szansę na grę otrzymają również zawodnicy powracający do dyspozycji po krótkiej przerwie. W Gliwicach polska kadra zmierzy się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

Wszystkie te drużyny zajmują niższe lokaty w oficjalnym światowym rankingu. Komplet zwycięstw zagwarantuje biało-czerwonym ogromny komfort psychiczny przed trzecim etapem zmagań. Zawody w amerykańskim Chicago będą niezwykle wymagające ze względu na udział wyjątkowo mocnych rywali. Liga Narodów stanowi istotny etap przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy. Głównym celem reprezentacji pozostaje złoty medal i kwalifikacja na igrzyska olimpijskie.