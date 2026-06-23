Wyłudzenia z tarczy covidowej w Małopolsce. Zatrzymano 13 osób

Akcja małopolskiej policji i zatrzymania podejrzanych

28 maja 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania na terenie województwa małopolskiego. W wyniku tej akcji zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Dwie kolejne osoby wpadły w ręce mundurowych 9 i 15 czerwca 2026 roku. Wszystkie działania zrealizowano na podstawie materiałów zebranych w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę.

Mechanizm oszustwa i rola braci z Krakowa

Z ustaleń śledczych wynika, że od maja 2020 roku do marca 2021 roku podejrzani wyłudzili co najmniej 2,3 mln zł z rządowego programu pomocy dla firm. Kluczową rolę w całym procederze miało odgrywać dwóch braci z Krakowa, którzy obecnie mają 40 i 44 lata. Mężczyźni składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Firmy te miały jedynie służyć do pozyskiwania nienależnych funduszy.

Wykorzystanie tzw. słupów do ukrywania pieniędzy

W przestępczym schemacie wykorzystywano tak zwane słupy, czyli osoby zgadzające się pełnić funkcję prezesów zarządu spółek. Osoby te jednocześnie udzielały upoważnień do rachunków bankowych firm, na które wpływały wyłudzone pieniądze. Później pomagały one w ukrywaniu środków lub ich dalszym przekazywaniu. Siedem zatrzymanych osób usłyszało zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości, natomiast pozostali podejrzani odpowiedzą za paserstwo.

Zabezpieczone mienie i środki zapobiegawcze

Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli gotówkę oraz mienie ruchome na poczet przyszłych grzywien i zwrotu uzyskanych korzyści majątkowych. Funkcjonariusze przejęli również urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić dowód w sprawie. Wobec 11 osób zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się. Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

Źródło: Policja.pl