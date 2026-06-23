Oszustwo w powiecie ostrołęckim. Policjanci zatrzymali 39-latka w Warszawie

Seniorka z powiatu ostrołęckiego straciła 70 000 zł

10 czerwca 2026 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o oszustwie dokonanym na szkodę starszej kobiety. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 77-letnia mieszkanka powiatu odebrała telefon od nieznajomej osoby, która poinformowała ją o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez jej syna. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że jej syn oraz wnuczka uczestniczyli w zdarzeniu i konieczne jest pilne przekazanie pieniędzy na kaucję. Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas wypadku. Działając pod wpływem silnych emocji, kobieta przekazała 70 000 zł w gotówce mężczyźnie, który przyszedł do jej miejsca zamieszkania jako osoba upoważniona do odbioru pieniędzy.

Zatrzymanie 39-letniego podejrzanego w Warszawie

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Wydziału Kryminalnego przystąpili do analizy zgromadzonego materiału dowodowego i sprawdzania tropów mogących doprowadzić do sprawcy. Intensywne czynności funkcjonariuszy pozwoliły ustalić, że osobą odpowiedzialną za oszustwo może być 39-letni mieszkaniec Warszawy. 19 czerwca 2026 roku ostrołęccy kryminalni udali się do stolicy, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. Został on obezwładniony i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie trafił do aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o czujność i ostrzega przed oszustami

Funkcjonariusze przypominają, że sprawcy oszustw stale modyfikują swoje metody, ale ich cel pozostaje niezmienny i jest nim wyłudzenie pieniędzy. Mundurowi apelują, aby nigdy nie przekazywać gotówki ani kosztowności osobom obcym, bez względu na to, za kogo podają się podczas rozmowy telefonicznej. Policja sugeruje, aby ustalić w gronie rodzinnym hasło bezpieczeństwa, które pozwoli na szybką weryfikację tożsamości dzwoniącego. Należy pamiętać, że żaden policjant ani prokurator nie będzie prosił o przekazanie pieniędzy lub danych do konta bankowego. Każda taka prośba powinna skutkować natychmiastowym przerwaniem rozmowy i powiadomieniem odpowiednich służb.

Źródło: Policja.pl