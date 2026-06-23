Oszustwo metodą na podszywacza w Warszawie. Policjanci z Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn

Interwencja policji przy bankomacie na Bemowie

Przed południem 23 czerwca 2026 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Nowe Bemowo podjęli czynności wobec dwóch mężczyzn. Z uzyskanych wcześniej informacji wynikało, że osoby te mogą dokonywać wypłat przy użyciu nieprawnie zdobytych kodów bankowych. Obserwacja wykazała, że mężczyźni regularnie podchodzili do urządzenia i nerwowo rozglądali się dookoła. Podczas policyjnej interwencji obaj wykazali duże zdenerwowanie i wyjaśnili, że pobierają gotówkę przy użyciu uzyskanych kodów.

Zabezpieczona gotówka i zarzuty dla podejrzanych

W trakcie kontroli policjanci znaleźli przy 21-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 15 000 zł oraz kartę bankomatową wystawioną na inne dane. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe należące do zatrzymanych osób. Mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policja apeluje o czujność w kontaktach internetowych

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury, a policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Ważne jest, aby zawsze upewnić się, czy osoba prosząca o przekazanie pieniędzy jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Mundurowi ostrzegają, aby nigdy nie udostępniać swoich danych osobowych ani bankowych nieznajomym. Należy pamiętać, że transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć, co czyni ostrożność kluczową dla ochrony własnych finansów.

Źródło: Policja.pl