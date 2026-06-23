Mało kto czyści ten element pralki. To przez niego ubrania brzydko pachną

Wiele osób doświadcza problemu nieprzyjemnego zapachu prania, mimo że pralka wydaje się działać prawidłowo i kończy cykle bez żadnych usterek, co często skłania do bezskutecznych zmian w metodach prania.

Prawdziwa przyczyna często tkwi w niewidocznych częściach urządzenia, gdzie wilgoć, resztki środków czyszczących i drobne zanieczyszczenia z tkanin z czasem tworzą osady, które stają się źródłem problemu.

Te nagromadzenia stanowią idealne środowisko dla rozwoju mikroorganizmów, co skutkuje nieprzyjemnym zapachem przenoszącym się na świeżo wyprane ubrania, pomimo pozornej czystości wnętrza urządzenia.

Regularne dbanie o tę często pomijaną, wewnętrzną część pralki jest kluczowe nie tylko dla zachowania świeżości prania, ale także dla prawidłowego funkcjonowania i długotrwałej wydajności całego urządzenia, zapobiegając potencjalnym awariom.

Najczęściej pierwsze podejrzenia padają na detergenty, zbyt niską temperaturę albo przeładowanie bębna. W odpowiedzi zaczynamy kombinować: zmieniamy proszek, dolewamy więcej płynu do płukania, robimy dodatkowe płukanie albo uruchamiamy programy czyszczenia bębna. Problem jednak często wraca jak bumerang. I właśnie wtedy warto przyjrzeć się temu, co dzieje się wewnątrz pralki, poza samym bębnem i widoczną częścią urządzenia.

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Czyszczenie pralki - jak robić to poprawnie?

Nawet jeśli urządzenie wygląda na czyste, w środku zachodzą procesy, które trudno zauważyć na pierwszy rzut oka. Wilgoć, resztki detergentów, drobne zabrudzenia z tkanin i to, co przypadkowo trafi do prania, z czasem odkłada się w jednym miejscu. I to właśnie ono bardzo często odpowiada za nieprzyjemny zapach, który potem przenosi się na ubrania.

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Jak poprawnie czyścić pralkę?

Chodzi o filtr pralki. Ten niepozorny element odpowiada za zatrzymywanie wszystkich zanieczyszczeń, które nie powinny trafić dalej do systemu odpływowego, czyli włosów, nitek, piasku, drobnych guzików i monet. Z czasem wszystko to gromadzi się w jednym miejscu, a w połączeniu z wodą i resztkami detergentów tworzy idealne środowisko dla bakterii i pleśni. Efekt jest prosty: nieprzyjemny zapach, który pralka oddaje przy każdym kolejnym praniu.

Filtr najczęściej ukryty jest na dole urządzenia, za niewielką klapką. Jego czyszczenie nie jest skomplikowane, ale wymaga regularności. Wystarczy odkręcić go, usunąć nagromadzone zanieczyszczenia i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą. W wielu przypadkach już po jednym takim zabiegu różnica jest wyczuwalna od razu. Warto też pamiętać, że zaniedbany filtr to nie tylko kwestia zapachu.

Jego zablokowanie może wpływać na działanie pralki, spowalniać odpompowywanie wody, a w skrajnych przypadkach prowadzić do awarii. Dlatego regularne czyszczenie, najlepiej co kilka tygodni, to prosty nawyk, który realnie wpływa na świeżość prania i żywotność urządzenia.