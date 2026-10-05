Lewandowski niezbędny kadrze? Suche fakty o bramkach pod wodzą Urbana

Początek Ligi Narodów to kryzys Lewandowskiego, ale z Rumunią błysnął

Mimo ogromnego dorobku, kapitan polskiej drużyny narodowej wciąż spotyka się z opiniami, że brakuje mu zaangażowania, czy po prostu nie jest w optymalnej formie. Tego rodzaju zarzuty nasiliły się po spotkaniu Ligi Narodów w Warszawie, gdzie Polacy zremisowali z Bośnią i Hercegowiną (0:0). Niestety, w tym starciu kapitan zagrał zdecydowanie poniżej swoich możliwości, co wywołało sporo komentarzy. Szkoleniowiec wyjaśniał to zmęczeniem napastnika po długiej podróży z USA i koniecznością adaptacji do nowej strefy czasowej. W następnym spotkaniu "Lewy" niemal do samego końca przebywał wśród rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero w 87. minucie, zdołał jednak zarobić żółtą kartkę. Wątpliwości co do jego dyspozycji powinny zniknąć po rywalizacji z Rumunią, w której napastnik skompletował hat-tricka, a polska kadra rozbiła przeciwnika 6:0. W sumie dla drużyny prowadzonej przez obecnego selekcjonera zdobył siedem bramek. Dla tych, którzy uważają, że jego obecność nie jest kluczowa, odpowiedź kryje się w twardych liczbach, które jasno udowadniają jego wartość dla drużyny narodowej.

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Liczby nie kłamią. Tak gra kadra pod wodzą Jana Urbana

Przed rywalizacją z Bośnią i Hercegowiną polski zespół pod wodzą aktualnego szkoleniowca rozegrał 13 spotkań. W tym czasie polscy piłkarze cieszyli się ze zwycięstwa sześciokrotnie, trzy spotkania zakończyły się porażką, a cztery przyniosły remis.

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Wykaz spotkań reprezentacji:

Rok 2025

04.09, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:0) el. MŚ

07.09, Chorzów: Polska - Finlandia 3:1 (2:0) el. MŚ

09.10, Chorzów: Polska - Nowa Zelandia 1:0 (0:0)

12.10, Kowno: Litwa - Polska 0:2 (0:1) el. MŚ

14.11, Warszawa: Polska - Holandia 1:1 (1:0) el. MŚ

17.11, Ta'Qali: Malta - Polska 2:3 (1:1) el. MŚ

Rok 2026

26.03, Warszawa: Polska - Albania 2:1 (0:1) el. MŚ

31.03, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:2 (2:1) el. MŚ

31.05, Wrocław: Polska - Ukraina 0:2 (0:2)

03.06, Warszawa: Polska - Nigeria 2:2 (1:1)

25.09, Warszawa: Polska - Bośnia i Hercegowina 0:0 LN

28.09, Sztokholm:: Szwecja - Polska 3:1 (1:1) LN

02.10, Warszawa: Polska - Rumunia 6:0 (1:0) LN

Jeżeli spojrzymy na dorobek bramkowy, liderem jest oczywiście Robert Lewandowski, z siedmioma golami. Za jego plecami znajduje się Piotr Zieliński, który trafiał do siatki czterokrotnie. Co ciekawe, reszta zawodników grających na pozycji napastnika zanotowała w sumie tylko jedno trafienie – jego autorem jest Karol Świderski.

Kto strzelał gole dla polskiego zespołu za kadencji Jana Urbana?

7 - Robert Lewandowski, 4 - Piotr Zieliński, 2 - Matty Cash, Jakub Kamiński, Sebastian Szymański, 1 - Jan Bednarek, Kacper Potulski, Karol Świderski, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Nicola Zalewski

Liczby są bezlitosne i wyraźnie pokazują, że polski snajper jest po prostu niezbędny tej drużynie, bez względu na to, co mówią krytycy.

Bliscy Roberta Lewandowskiego na trybunach w Warszawie

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