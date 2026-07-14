Lewandowski już trenuje z Chicago Fire. Zagra w czwartek?

Zabawy z piłką na początek w Chicago Fire

Kapitan polskiej kadry narodowej rozpoczął oficjalnie amerykańską przygodę. O 17:30 naszego czasu Lewandowski pojawił się na boiskach ośrodka treningowego Endeavor Health Performance Center. Zmagania gwiazdora w Chicago Fire z uwagą obserwowała spora grupa mediów z Polski oraz z USA, licząca łącznie powyżej 20 osób.

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Polak wybiegł na murawę w szarym stroju i jaskrawych, różowych butach. Zaraz po wejściu reszta graczy zgotowała mu głośne powitanie w postaci oklasków. Trening rozpoczął się od rozgrzewki i luźnych gier, takich jak popularny „dziad”, po czym zespół kontynuował lekkie ćwiczenia. Wcześniej, przed pojawieniem się na boisku, zawodnik zakończył wszystkie testy medyczne oraz sfinalizował konieczne papierkowe sprawy wynikające z przenosin.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w MLS?

Jak wynika z informacji przekazanych przez dział prasowy Chicago Fire, formalności transferowe zostały całkowicie dopięte. W związku z tym nie istnieją już żadne biurokratyczne przeszkody, aby Lewandowski wybiegł na amerykańskie boisko w czwartek (na przełomie czwartku i piątku polskiego czasu). Zespół zagra wtedy przeciwko Vancouver Whitecaps, a mecz odbędzie się na ogromnym obiekcie Soldier Field, mogącym przyjąć aż 50 tysięcy widzów.

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Czy polski napastnik rzeczywiście pojawi się w składzie, dowiemy się krótko przed startem spotkania od szkoleniowca Gregga Berhaltera. Ciekawostką jest fakt, że w zespole rywali gra Thomas Mueller, były partner Lewandowskiego z ataku w Bayernie Monachium. Na wtorek klub przewidział dużą konferencję prasową z nowym nabytkiem, na którą akredytowało się już przeszło pół setki przedstawicieli mediów.

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