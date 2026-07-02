Leo Messi zachwyca na MŚ. Po mundialu podbije kina z nowym Spider-Manem

Dzięki sześciu trafieniom Leo Messiego reprezentacja Argentyny awansowała do 1/16 finału, a on sam stał się najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.

Przed startem turnieju argentyński gwiazdor zaangażował się w promocję najnowszego filmu o Spider-Manie, który wejdzie do kin w lipcu.

W sieci można już zobaczyć materiał wideo, na którym słynny piłkarz występuje u boku popularnego superbohatera.

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Premiera kolejnej produkcji o przygodach Spider-Mana zaplanowana jest na 31 lipca, podczas gdy uwaga kibiców w Stanach Zjednoczonych skupia się obecnie na mundialu, trwającym do 19 lipca. Twórcy filmowej serii postanowili wykorzystać ten moment, udostępniając specjalny materiał promocyjny, na którym Leo Messi namierza Spider-Mana za pomocą specjalnego gadżetu, wchodząc do kawiarni. Tam dochodzi do spotkania z Peterem Parkerem, granym przez Toma Hollanda, po czym superbohater błyskawicznie zmienia strój i zabiera legendę futbolu na przelot między nowojorskimi wieżowcami. Taka zaskakująca współpraca piłkarza z uniwersum Marvela natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie w internecie.

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Zainteresowanie Messiego światem superbohaterów to nie nowość. Piłkarz od dawna lubi te klimaty

Obecność słynnego piłkarza w hollywoodzkiej kampanii promocyjnej mogła być dla wielu zaskoczeniem, jednak sympatia Argentyńczyka do komiksowych postaci jest znana od dawna. Grając w zespole Interu Miami, Messi niejednokrotnie świętował zdobyte bramki, kopiując ruchy Thora, Czarnej Pantery czy właśnie Spider-Mana, tłumacząc to wspólnym oglądaniem produkcji Marvela z synami. Zaangażowanie piłkarza w branżę rozrywkową staje się coraz bardziej konkretne, o czym świadczy również niedawne uruchomienie przez niego własnej firmy zajmującej się produkcją.

Mimo tych działań w sferze show-biznesu, gwiazdor z Ameryki Południowej nie traci z oczu sportowych celów i skupia się na walce o kolejny tytuł mistrza świata z reprezentacją Argentyny. Sześć goli zdobytych w zaledwie trzech spotkaniach fazy grupowej potwierdza, że jego niezwykłe umiejętności na boisku wciąż są na najwyższym poziomie!

Krótki materiał z udziałem Leo Messiego można zobaczyć w opublikowanym nagraniu wideo: