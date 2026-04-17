Legendy polskiej piłki pożegnały Jacka Magierę. Pojawiły się dawno niewidziane gwiazdy

Pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy znanych twarzy i wyjątkowe odznaczenie

Uroczystości żałobne wystartowały w czwartek, 16 kwietnia, o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po czym zgromadzeni przenieśli się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Ostatnie pożegnanie szkoleniowca przyciągnęło rzesze fanów oraz ludzi ściśle związanych ze środowiskiem piłkarskim, co tylko potwierdza ogromne znaczenie Jacka Magiery dla polskiego sportu. Do Warszawy przybył między innymi Robert Lewandowski, który towarzyszył zmarłemu zarówno w świątyni, jak i na nekropolii. W kościele obecny był również prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie odznaczył trenera Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. W tłumie żałobników z łatwością dało się zauważyć wybitnych reprezentantów Polski sprzed lat. Hołd zmarłemu oddali m.in. Jacek Krzynówek, Józef Młynarczyk, Stefan Majewski, Marek Jóźwiak, Jakub Rzeźniczak, Jerzy Brzęczek, Piotr Włodarczyk oraz Maciej Murawski. Część z nich niezwykle rzadko pojawia się na publicznych wydarzeniach.

Pogrzeb Jacka Magiery. Tak wygląda jego grób. Łzy to nie wstyd

Ikony na pogrzebie Jacka Magiery - zdjęcia

Wzruszające kazanie i owacja na cześć zmarłego szkoleniowca

Początek oficjalnych ceremonii pogrzebowych miał miejsce w samo południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Prowadzący mszę świętą duchowny podzielił się z wiernymi bardzo osobistym i chwytającym za serce wspomnieniem o zmarłym asystencie selekcjonera.

"To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu"

Zaraz po zakończeniu mszy, w trakcie wynoszenia trumny z kościoła, doszło do niezwykle przejmujących scen, gdy kibice spontanicznie nagrodzili Jacka Magierę gromkimi brawami. Główne uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach również miały niecodzienną oprawę. Zgromadzeni fani rozświetlili teren racami, a asystująca wojskowa warta oddała na cześć zmarłego salwę honorową. Trener spoczął w mogile usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pochówku Lucjana Brychczego, innej postaci związanej z warszawską Legią.