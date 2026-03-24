Kto nowym trenerem Igi Świątek? Karuzela nazwisk ruszyła

Polska tenisistka rozgląda się za nowym trenerem po niedawnym zwolnieniu Wima Fissette'a.

Eksperci najczęściej wskazują na hiszpańskich fachowców, takich jak Francisco Roig, ale nie wykluczają powrotu Tomasza Wiktorowskiego.

Kibice zastanawiają się obecnie nad tym, czy zawodniczka postawi na znanego jej eksperta, czy pójdzie w zupełnie nowym kierunku.

Obecnie w doniesieniach prasowych najmocniej przebija się koncepcja zatrudnienia szkoleniowca z Półwyspu Iberyjskiego. Znawcy tenisa zgodnie twierdzą, że siłowy styl gry polskiej zawodniczki doskonale współgra z hiszpańską myślą szkoleniową, co ma szczególne znaczenie podczas rywalizacji na mączce. W tym zestawieniu nieustannie powraca postać Francisco Roiga, który przez wiele sezonów doradzał samemu Rafaelowi Nadalowi.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się również Juana Carlosa Ferrero, chociaż ta opcja wydaje się niezwykle skomplikowana do sfinalizowania. Twórca dotychczasowych triumfów Carlosa Alcaraza stanowiłby potężne wzmocnienie polskiego zespołu, ale jego aktualne kontrakty i zobowiązania zawodowe mocno utrudniają ewentualne porozumienie. Dziennikarze zaznaczają jednak, że najlepsza polska tenisistka mierzy bardzo wysoko, a ten utytułowany fachowiec perfekcyjnie spełnia jej wyśrubowane wymagania.

Powrót Tomasza Wiktorowskiego do sztabu Igi Świątek? Pojawia się też opcja tymczasowa

Oprócz plotek dotyczących zagranicznych szkoleniowców, w przestrzeni medialnej pojawiają się głosy o zaskakującym wznowieniu dawnej współpracy. Coraz częściej dyskutuje się o tym, że do sztabu trenerskiego mógłby powrócić Tomasz Wiktorowski. Warto pamiętać, że to właśnie u boku tego doświadczonego specjalisty nasza gwiazda kortów święciła swoje premierowe, spektakularne triumfy na arenie międzynarodowej.

W najbliższych tygodniach znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się jednak wsparcie ze strony Dawida Celta. Obecny kapitan naszej kadry w zmaganiach o Puchar Billie Jean King już w przeszłości pomagał tenisistce z Raszyna w trudnych momentach i teraz wyrasta na głównego faworyta do pełnienia roli szkoleniowca tymczasowego. Z giełdy nazwisk wypadł natomiast Piotr Woźniacki, który w publicznej wypowiedzi kategorycznie zaprzeczył wszelkim pogłoskom o ewentualnym dołączeniu do teamu polskiej zawodniczki.

Główna zainteresowana nie komentuje doniesień medialnych, poświęcając cały swój czas na ciężką pracę na korcie oraz budowanie formy przed kolejnymi turniejami. Z pewnością zatrudnienie nowego szefa sztabu będzie kluczowym krokiem w jej dalszej karierze, dlatego ten skomplikowany proces potrwa dokładnie tyle, ile to będzie konieczne.