Piotr Woźniacki stanowczo ucina spekulacje. Zaskakująca propozycja dla Igi Świątek!

Piotr Woźniacki zabiera głos w sprawie Igi Świątek

Od 23 marca najlepsza polska tenisistka oficjalnie pozostaje bez głównego trenera.

W przestrzeni medialnej to nazwisko Piotra Woźniackiego niespodziewanie pojawiało się ostatnio w kontekście nowej współpracy.

Uznany w środowisku ekspert ucina spekulacje, proponując jednocześnie inną, sprawdzoną osobę na to stanowisko.

Fatalny start Igi Świątek w turnieju w Miami sprawił, że sympatycy tenisa zaczęli wieszczyć roszady w jej otoczeniu, co potwierdziło się w poniedziałek (23 marca). Szybko pojawiły się mocne plotki o rzekomym zakontraktowaniu ojca Karoliny Woźniackiej. Taki ruch stanowiłby ogromne zaskoczenie, ponieważ znany szkoleniowiec nie prowadził innych tenisistek, a od dłuższego czasu całkowicie przebywa poza zawodowym cyklem. Piotr Woźniacki kategorycznie odrzucił te doniesienia w wypowiedziach dla polskich mediów.

Swoje stanowisko szkoleniowiec przedstawił wyraźnie dziennikarzom redakcji Interia, Sport.pl oraz TVP Sport, ucinając wszelkie domysły.

"Na pewno nie będę nowym trenerem Igi Świątek. Ktoś puścił taką kaczkę. Nikt ze mną nie rozmawiał. A nawet jakby rozmawiał, to ja swoją karierę trenerską zakończyłem" - podkreślił w rozmowie z Arturem Gacem z portalu Interia.

Kto w takim razie powinien stanąć na czele sztabu byłej najlepszej rakiety świata? Doświadczony ekspert uważa, że warto poszukać rozwiązania na krajowym podwórku.

"Natomiast chętnie Idze i jej tacie doradzę, jeśli uznają, że warto do mnie zadzwonić. Kiedyś już im dobrze doradziłem. To było parę lat temu – wtedy, gdy zatrudnili Tomasza Wiktorowskiego. Mówiłem im, że to na pewno będzie bardzo dobry wybór, i był" - przyznał w wywiadzie udzielonym Łukaszowi Jachimiakowi ze Sport.pl.

Kontynuując ten wątek, zasugerował, że idealnym kandydatem na tę posadę byłby Dawid Celt. W ocenie Woźniackiego, kapitan polskiej kadry posiada obecnie kluczowe kompetencje: świetnie rozumie się z Raszynianką i dzieli z nią zbliżone podejście mentalne. Nie bez znaczenia pozostaje jego bogata praktyka w drużynie narodowej oraz osobiste doświadczenia zdobyte u boku Agnieszki Radwańskiej. Ojciec duńskiej gwiazdy nie ma wątpliwości, że taki duet przyniósłby wymierne korzyści, nawet jeśli miałby to być projekt wyłącznie tymczasowy.