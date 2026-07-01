Koniec marzeń Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Bolesna decyzja po dramacie na korcie

Jeden poślizg zniszczył wszystko. Była o krok od raju

Poniedziałkowe spotkanie zapowiadało się dla Mai Chwalińskiej niezwykle optymistycznie i wydawało się, że pewnie kroczy do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego. Prowadziła w starciu z Tajką Mananchayą Sawangkaew 6:2 i 5:2, mając w pewnym momencie piłkę meczową przy stanie 40-30. W tym kluczowym momencie polska zawodniczka poślizgnęła się w trakcie biegu do piłki, co okazało się brzemienne w skutkach.

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Mimo ogromnych chęci i podjętej walki, Polka uległa ostatecznie rywalce w całym pojedynku. W trakcie późniejszego spotkania z dziennikarzami wyznała, że od samej kontuzji stawu skokowego gorsze okazały się niezwykle bolesne skurcze mięśni. Przyznała w sieci, że nie tak wyobrażała sobie tegoroczny Wimbledon, choć zaznaczyła, że sport bywa brutalny. Okazało się jednak, że to nie koniec problemów polskiej zawodniczki.

Maja Chwalińska wycofuje się z turnieju. Opublikowała ważny wpis

Następstwa pechowego zdarzenia wykluczyły Polkę z dalszej rywalizacji na trawiastych kortach. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Maja Chwalińska i Sinja Kraus z Austrii zostały zmuszone do rezygnacji ze startu w deblu. Niedługo po tej informacji w sieci pojawił się krótki komunikat naszej reprezentantki.

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Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce Pytanie 1 z 10 1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska? A. Warszawa B. Kraków C. Dąbrowa Górnicza D. Katowice Następne pytanie

Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia

Taka decyzja z pewnością zasmuciła wielu fanów śledzących poczynania zawodniczki na światowych kortach. W swoim oświadczeniu na Instagramie Chwalińska zapewniła jednak, że wraz ze sztabem szkoleniowym pracuje nad tym, aby jak najszybciej odzyskać pełną sprawność i podziękowała kibicom za otrzymane wsparcie.