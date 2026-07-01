Reprezentacja Polski w koszykówce zagra z Austrią. Kto znalazł się w wąskiej kadrze na decydujące starcia

Eliminacje mistrzostw świata wkraczają w kluczową fazę

Przed wylotem do Wiednia sztab szkoleniowy ogłosił nazwiska koszykarzy, którzy powalczą o kolejne punkty. W trzynastoosobowej kadrze zabrakło debiutującego Grzegorza Kamińskiego oraz Szymona Zapały, którzy trenowali z drużyną w obiektach krakowskiego AWF. Z powodu kontuzji w piątkowym spotkaniu nie zagra także naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding. Sztab medyczny nieustannie monitoruje jego stan zdrowia, by móc rzetelnie ocenić szanse na występ w poniedziałkowym starciu z Holandią.

Przygotowania w stolicy Małopolski przebiegły zgodnie z założonym wcześniej planem trenera Igora Milicicia. W ramach poważnych sprawdzianów formy polscy zawodnicy rozegrali dwa mecze kontrolne z wymagającymi rywalami. Najpierw biało-czerwoni pokonali czwartą drużynę ostatnich mistrzostw Europy, Finlandię 92:87. Następnie polska kadra zaprezentowała wyśmienitą skuteczność, wygrywając wysoko ze Słowacją aż 115:80.

– Baza treningowa i organizacja w Krakowie pomogły nam w realizacji wszystkich celów, założonych na to zgrupowanie. Trochę przeszkadzały nam w trakcie urazy, ale cieszę się, że finalnie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, co jest dla mnie równie istotne. Sparingi pozwoliły też na powrót do rytmu meczowego i wejście w odpowiednie tempo. Dzisiaj zgrupowanie jest już historią i skupiamy się na nadchodzącym spotkaniu w Austrii. Wykonaliśmy świetną pracę w dwóch pierwszych okienkach tych kwalifikacji, ale teraz nie ma to znaczenia. Jedziemy po zwycięstwo i kolejny krok na drodze do awansu do mistrzostw świata – podsumował trener Milicić, cytowany na stronie PZKosz.

Z kim Polacy zagrają w kolejnym etapie walki o mundial?

Polska drużyna narodowa przewodzi obecnie w tabeli grupy F z kompletem cennych zwycięstw na swoim koncie. Do tej pory nasi koszykarze triumfowali nad Austrią 90:78, Holandią 85:83 oraz dwukrotnie nad reprezentacją Łotwy 84:82 i 92:72. Te wspaniałe rezultaty zapewniły już Polakom awans do drugiej fazy rywalizacji o wyjazd na turniej finałowy w Katarze w 2027 roku. Piątkowy mecz w stolicy Austrii rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00.

Kolejnymi przeciwnikami biało-czerwonych w następnej rundzie będą niezwykle silne europejskie drużyny. Awans z wymagającej grupy E zapewnili sobie już mistrzowie świata i Europy Niemcy, a także reprezentacje Chorwacji i Izraela. Z nowo utworzonej, sześciodrużynowej grupy kwalifikacyjnej na światowy czempionat pojadą ostatecznie trzy najlepsze ekipy. Pierwszy etap eliminacji zakończy się poniedziałkowym starciem z Holandią, które wystartuje o godzinie 18:00 w krakowskiej Tauron Arenie.