Historyczny awans zamienił się w koszmar. Tłum udusił kibiców w Meksyku

Milion ludzi na ulicach Meksyku. Oszaleli ze szczęścia

Na to osiągnięcie meksykańscy fani czekali 40 lat. Triumf 2:0 nad Ekwadorem na stadionie Azteca zapewnił kadrze upragnioną grę w fazie pucharowej mistrzostw świata. Lokalne władze, spodziewając się wyjątkowych emocji, przygotowały 60 ogromnych telebimów na terenie całego kraju. Gdy sędzia zakończył spotkanie, przeszło milionowa rzesza fanów rozpoczęła żywiołowe świętowanie.

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Najważniejsze arterie stolicy, w tym rejon pomnika Anioła Niepodległości, wypełniły się po brzegi kibicami. Dźwięk klaksonów rozbrzmiewał nieprzerwanie, a tłum chóralnie skandował nazwę swojego kraju. Analogiczne obrazki można było zaobserwować również w Monterrey oraz Guadalajarze. Wtedy jeszcze nikt nie zakładał, że huczna feta zakończy się prawdziwą tragedią.

Dantejskie sceny w Meksyku. Śmiertelny uścisk tłumu

Początkowa euforia niespodziewanie ustąpiła miejsca dramatycznej walce o przetrwanie. W gigantycznym ścisku doszło do tratowania ludzi, co doprowadziło do najgorszego. Służby medyczne poinformowały o zgonie 19-latki oraz 44-letniego mężczyzny.

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przekazał w internecie lokalny urząd odpowiedzialny za zdrowie. Niestety, smutne statystyki mogą jeszcze ulec zmianie. Miejscowi dziennikarze informują o możliwej trzeciej ofierze, jednak ten przypadek nie zyskał na razie oficjalnego potwierdzenia. Zamiast radosnych wspomnień z awansu, meksykańscy fani zapamiętają ten dzień jako niezwykle tragiczne wydarzenie.