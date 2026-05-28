Koniec kariery Lewandowskiego? Zieliński mówi wprost

Kiedy Robert Lewandowski skończy karierę? Słowa jego kumpla mogą wiele mówić

Kapitan reprezentacji Polski ma za sobą pożegnalne spotkanie w barwach FC Barcelony. W starciu z Valencią, zakończonym porażką 1:3, Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców, notując swoje 120. trafienie dla katalońskiego giganta. Przyszłość snajpera wciąż pozostaje niewiadomą. Obecnie eksperci wskazują, że najbardziej realnym kierunkiem są ligi w USA lub Arabii Saudyjskiej. Nie tak dawno spekulowano również o zainteresowaniu czołowych włoskich drużyn, takich jak AC Milan czy Juventus, jednak brak kwalifikacji tych ekip do Ligi Mistrzów osłabił szanse na taki ruch. Piotr Zieliński, czołowy gracz mistrzowskiego Interu Mediolan i kolega napastnika z kadry, chętnie widziałby go na boiskach Półwyspu Apenińskiego. Pomocnik zasugerował także, jak długo możemy jeszcze oglądać najlepszego polskiego snajpera w akcji – wszystko wskazuje na to, że kibice mogą spać spokojnie.

Zawodnik Interu Mediolan nie ma wątpliwości co do sportowej długowieczności napastnika. Jego zdaniem, kapitan kadry z łatwością poradzi sobie na europejskich boiskach przez kolejne lata.

Wszyscy wiemy jak się prowadzi, jest wybitnym piłkarzem. Na pewno by sobie poradził w Serie A i strzelił trochę goli. Może by mnie przegonił z tymi moimi pięćdziesięcioma

Mówił Piotr Zieliński w programie „Prawda Futbolu”. Rozgrywający dodał jednak, że nie zamierza doradzać starszemu koledze w wyborze nowego klubu.

Robertowi nic nie trzeba doradzać. Jest zawodnikiem klasy światowej, sam najlepiej wie czego chce

– zaznaczył pomocnik. Wygląda więc na to, że Robert Lewandowski trochę jeszcze pogra w piłkę.

