Robert Burneika pozbywa się ogromnej willi z basenem! Za 450 mkw. żąda milionów

Znanego sportowca najwyraźniej znudziło dotychczasowe lokum, ponieważ na swoim facebookowym profilu udostępnił szczegółowy materiał wideo prezentujący okazałą nieruchomość. Robert Burneika w opisie nagrania wprost zachęca potencjalnych nabywców do transakcji, pisząc: „Szukasz domu z basenem? Tylko 35 min od Warszawy w okolicy Wyszkowa, 450m2 na sprzedaż! Cena 3.3 mln PLN. Tylko poważnie zainteresowani, proszę o kontakt na e-mail”. Kulturysta liczy więc na szybkie znalezienie zdecydowanego kupca z odpowiednim budżetem.

Gwiazda filmów dla dorosłych złożyła pikantną ofertę bramkarzowi PSG. Żona piłkarza odpowiedziała mistrzowsko

30

Oferta sprzedaży wydaje się idealnie skrojona pod osoby poszukujące odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku, które jednocześnie chcą zachować stosunkowo łatwy dojazd do stolicy. Wspomniane 450 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej obejmuje nie tylko obszerne pokoje mieszkalne, ale również bardzo pojemny garaż. Jak wynika z opublikowanego przez gwiazdora wideo, całkowity obszar oferowanej działki przekracza 2000 metrów kwadratowych, co daje ogromne możliwości aranżacyjne dla nowego właściciela.

Internauci oceniają dom na sprzedaż Roberta Burneiki. Mają zastrzeżenia do układu posesji

Jak to zwykle w internecie bywa, tak kosztowna oferta błyskawicznie stała się obiektem wnikliwych analiz ze strony obserwatorów. Użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli zastanawiać się, czy żądana przez kulturystę kwota faktycznie odpowiada realnemu standardowi wykończenia i użyteczności budynku. Wśród setek opinii szybko wybiły się te, które wytykają posiadłości dość kontrowersyjne rozwiązania architektoniczne, mogące skutecznie odstraszyć najbardziej wymagających klientów.

Szczególną uwagę internautów przykuło nietypowe usytuowanie strefy relaksu, co dosadnie podsumował jeden z komentujących profil Roberta Burneiki użytkowników: „Medal dla tego co zaprojektował basen przed domem zaraz obok wejścia i podjazdu”. Zastosowanie takiego rozwiązania faktycznie może rodzić spore problemy logistyczne, ponieważ zbiornik wodny zlokalizowany tuż przy strefie parkowania aut wymusza częstsze sprzątanie, a dodatkowo odbiera domownikom poczucie intymności podczas zażywania letnich kąpieli.

Były gwiazdor reprezentacji na salonach z 18 lat młodszą narzeczoną. Modelka wywołała szał!

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Kolejnym mankamentem, na który bezlitośnie zwrócili uwagę facebookowi eksperci od nieruchomości, jest bezpośrednie sąsiedztwo innych budynków. Skwitowano to słowami: „3 mln i sąsiad za oknem... za te pieniądze to każdy chce prywatność, zamiast sąsiada obok. Powodzenia za tą cenę”. Przyszli nabywcy dysponujący budżetem rzędu 3,3 miliona złotych zazwyczaj oczekują nie tylko ogromnego metrażu i drogich materiałów, ale nade wszystko izolacji od otoczenia, czego niestety ta oferta zdaje się nie gwarantować.

Czas pokaże, czy znany w sieci jako "Hardkorowy Koksu" kulturysta szybko podpisze akt notarialny ze zdecydowanym kupcem, zważywszy na wytykane przez społeczność wady. Wspomniane w treści nagranie reklamujące sprzedaż podwarszawskiej willi, na którym sportowiec chwali się swoimi włościami, wciąż można obejrzeć poniżej.