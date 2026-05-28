Ustawka na S3. Policja zatrzymała 32 pseudokibiców Lecha i Pogoni

Brutalna ustawka kiboli na S3. Nagrania z monitoringu kluczowym dowodem

Do zdarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną, doszło 25 stycznia 2025 roku na trasie ekspresowej S3. W masowej bójce na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych wzięło udział około 120 osób powiązanych ze środowiskami pseudokibiców Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin. Policjanci z Poznania, we współpracy z funkcjonariuszami ze Szczecina, natychmiast rozpoczęli żmudne śledztwo, którego podstawą stały się nagrania z monitoringu. Zadanie było utrudnione, ponieważ większość uczestników bójki miała zamaskowane twarze, próbując w ten sposób uniknąć identyfikacji.

Szeroko zakrojona akcja policji. 32 pseudokibiców zatrzymanych

Wielomiesięczna praca operacyjna i analityczna policjantów przyniosła efekt 25 maja 2026 roku. Tego dnia funkcjonariusze z Komend Wojewódzkich Policji w Poznaniu i Szczecinie przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 32 osoby podejrzewane o udział w ustawce. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych śledczy zabezpieczyli liczne dowody, w tym odzież noszoną podczas starcia oraz pieniądze. Zabezpieczono również inne przedmioty, które mogły być wykorzystywane w chuligańskich porachunkach, co wzmocni materiał dowodowy w sprawie.

Zarzuty i surowe konsekwencje. Co grozi zatrzymanym kibolom?

Sprawa jest nadzorowana przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec konsekwencji, ponieważ wobec wszystkich 32 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Decyzją prokuratora zostali oni objęci dozorem policyjnym oraz otrzymali dotkliwe dla nich zakazy stadionowe, które uniemożliwią im udział w imprezach sportowych.

Źródło: Policja.pl