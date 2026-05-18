Koniec hiszpańskiej przygody Roberta Lewandowskiego. Tak wyglądało życie rodziny w okolicach Barcelony

Gdzie mieszkał Lewandowski po transferze do Barcelony? Wybór padł na Castelldefels

Gdy w 2022 roku Robert Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną, rodzina zdecydowała się wynająć nieruchomość w Castelldefels. Właścicielem willi był dawny gracz „Dumy Katalonii”, Marc Bartra, który obecnie reprezentuje barwy Realu Betis. To miejsce gwarantowało Polakom wygodę: niewielki dystans od stolicy Katalonii, szybkie dojście na plażę oraz bliskość placówek edukacyjnych i sprawdzonych lokali gastronomicznych.

Druga przeprowadzka Lewandowskich w Hiszpanii. Spokój w Sitges

W 2025 roku para postanowiła zmienić otoczenie, przenosząc się do Sitges. To urokliwe miasteczko, oddalone o mniej więcej 35 kilometrów od centrum Barcelony, chętnie wybierają zarówno rodziny, jak i gwiazdy show-biznesu. Nowa lokalizacja zapewniła Lewandowskim pożądaną intymność, ciszę i większą przestrzeń domową. Sitges jest znane z piaszczystych plaż, wyśmienitego jedzenia oraz niezwykle sprzyjającej pogody – słońce świeci tam przez niemal 300 dni w roku.

Willa Lewandowskich obok parku narodowego i posiadłości na Majorce

Okolice, w których zamieszkał kapitan reprezentacji Polski, słyną z pięknych krajobrazów. Dom Lewandowskich znajduje się w pobliżu Garraf Natural Park, co idealnie wpisuje się w ich potrzebę bliskości natury i spokoju. Oprócz rezydencji w Katalonii, małżeństwo posiada również dwa domy na Majorce. W najbliższym czasie rzadziej będą jednak odwiedzać Baleary. Zgodnie z doniesieniami portalu WP Sportowe Fakty, Robert Lewandowski dostał gigantyczną propozycję z Al-Hilal. Saudyjczycy proponują mu zarobki rzędu 90 milionów euro za jeden sezon gry.