Fotel wiszący. Twój komfort wypoczynku w domu i w ogrodzie

Dzięki stabilnej konstrukcji na metalowym stelażu fotel może być ustawiony w wybranym miejscu bez konieczności montażu w suficie czy na drzewie, co ułatwia jego ustawienie i późniejsze przenoszenie.

Konstrukcja fotela została zaprojektowana z myślą o trwałości i stabilności. Metalowy stelaż wykonany z rur o średnicy Ø47 x 1,5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość i stabilność podczas użytkowania. Konstrukcja jest odporna na korozję, dzięki czemu dobrze sprawdza się również w warunkach zewnętrznych. Maksymalne obciążenie do 150 kg pozwala na bezpieczne użytkowanie przez większość dorosłych użytkowników. Zastosowany gruby splot z plecionki wykonanej z liny poliestrowej i rattanu PE zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji oraz zapewnia stabilne podparcie podczas siedzenia.

i Autor: Blaupunkt/ Materiały prasowe

Komfort wypoczynku zapewnia duża, miękka poduszka wykonana z poliestru o gramaturze 180 g/m² z wypełnieniem z ekologicznego polipropylenu PP klasy A. Jej odpowiednia grubość i wymiary sprawiają, że siedzisko dobrze dopasowuje się do ciała i pozwala wygodnie odpoczywać przez dłuższy czas. Jasnoszary kolor plecionki i poduszki w połączeniu z grafitowym stelażem tworzy neutralne, nowoczesne zestawienie, które łatwo dopasować do różnych aranżacji ogrodu, tarasu lub wnętrza.

Fotel wraz ze stelażem ma wymiary 105 x 103 x 195 cm, co zapewnia wygodną przestrzeń do relaksu dla jednej osoby. Dzięki takim proporcjom dobrze sprawdzi się zarówno w ogrodzie, na tarasie, jak i we wnętrzu domu, oferując komfortowe miejsce do odpoczynku bez zajmowania nadmiernej ilości przestrzeni.

Zestaw obejmuje fotel, stelaż, poduszkę oraz komplet elementów montażowych, dzięki czemu całość można szybko złożyć i przygotować do użytkowania. Fotel wiszący PRIME3 GHC31 sprawdzi się jako wygodne miejsce do odpoczynku, czytania książki lub relaksu na świeżym powietrzu, łącząc funkcjonalność z dekoracyjnym wyglądem.

Cena: 489zł

