Modelka skradła show na trybunach. Niezwykła wpadka z wynikiem nie zraziła fanów

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Bartosz Olszewski
2026-06-28 19:42

Reprezentacja Panamy pożegnała się z mundialem, ulegając Anglii 0:2, ale to nie wynik meczu jest głównym tematem dyskusji. Najwierniejsza fanka drużyny, Jacky Guzman, wytypowała zwycięstwo swoich ulubieńców. Mimo chybionej prognozy, internet błyskawicznie okrzyknął ją nową miss turnieju. Odkryjcie, kim jest ta zjawiskowa modelka z trybun.

Jacky Guzman ma miliony fanów. Jej odważne kreacje robią wrażenie

Podczas gdy na murawie trwała rywalizacja, uwaga wielu kibiców skupiała się na jednej fance. Jacky Guzman, 37-letnia modelka, zyskała ogromne uznanie w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,2 miliona użytkowników, a ona sama regularnie prezentuje tam swoją znakomitą sylwetkę w śmiałych stylizacjach.

Sława influencerki dawno wykroczyła poza internetowy świat. Guzman występowała w klipach muzycznych, a w rodzinnej Panamie błyszczała podczas znanego karnawału Las Tablas. To jednak pasja do futbolu przyniosła jej prawdziwie międzynarodowy rozgłos.

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Jej optymistyczna przepowiednia hitem sieci. Rzeczywistość jednak nie oszczędziła Panamy

Przed spotkaniem z Anglią, kiedy szanse Panamy na awans z grupy przekreślono, Guzman chciała zmotywować swój zespół. W udostępnionym materiale wideo zaprezentowała bardzo śmiały typ: zwycięstwo 3:1 dla swojej drużyny. Ta wielka wiara we własną reprezentację natychmiast stała się wiralem.

Niestety dla niej, wynik okazał się zgoła odmienny. Anglicy gładko wygrali 2:0. Guzman jednak nie przestała kibicować, o czym świadczy jej postawa nawet po poprzedniej przegranej z Ghaną.

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Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali?

- Dziś ci chłopcy zostawili serce na boisku, co za adrenalina i nerwy. Panama zasłużyła na zwycięstwo - pisała wówczas na Instagramie.

Mimo wpadki z wynikiem została miss mundialu

Nawet całkowicie błędne przewidywania nie zepsuły nastroju wokół Guzman. Modelka okazała się niezwykle popularna podczas fazy grupowej, zjednując sobie fanów z całego globu. Kibice docenili jej urodę, entuzjazm i lojalność wobec drużyny narodowej, nazywając ją nieoficjalnie "miss mundialu". Zdaniem ekspertów to właśnie tacy pełni emocji kibice budują klimat wielkich imprez piłkarskich. Jej pomyłka bukmacherska szybko poszła w zapomnienie, a zjawiskowa obecność na trybunach na długo pozostanie w pamięci widzów.

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