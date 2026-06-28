Modelka skradła show na trybunach. Niezwykła wpadka z wynikiem nie zraziła fanów

Jacky Guzman ma miliony fanów. Jej odważne kreacje robią wrażenie

Podczas gdy na murawie trwała rywalizacja, uwaga wielu kibiców skupiała się na jednej fance. Jacky Guzman, 37-letnia modelka, zyskała ogromne uznanie w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,2 miliona użytkowników, a ona sama regularnie prezentuje tam swoją znakomitą sylwetkę w śmiałych stylizacjach.

Sława influencerki dawno wykroczyła poza internetowy świat. Guzman występowała w klipach muzycznych, a w rodzinnej Panamie błyszczała podczas znanego karnawału Las Tablas. To jednak pasja do futbolu przyniosła jej prawdziwie międzynarodowy rozgłos.

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Jej optymistyczna przepowiednia hitem sieci. Rzeczywistość jednak nie oszczędziła Panamy

Przed spotkaniem z Anglią, kiedy szanse Panamy na awans z grupy przekreślono, Guzman chciała zmotywować swój zespół. W udostępnionym materiale wideo zaprezentowała bardzo śmiały typ: zwycięstwo 3:1 dla swojej drużyny. Ta wielka wiara we własną reprezentację natychmiast stała się wiralem.

Niestety dla niej, wynik okazał się zgoła odmienny. Anglicy gładko wygrali 2:0. Guzman jednak nie przestała kibicować, o czym świadczy jej postawa nawet po poprzedniej przegranej z Ghaną.

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- Dziś ci chłopcy zostawili serce na boisku, co za adrenalina i nerwy. Panama zasłużyła na zwycięstwo - pisała wówczas na Instagramie.

Mimo wpadki z wynikiem została miss mundialu

Nawet całkowicie błędne przewidywania nie zepsuły nastroju wokół Guzman. Modelka okazała się niezwykle popularna podczas fazy grupowej, zjednując sobie fanów z całego globu. Kibice docenili jej urodę, entuzjazm i lojalność wobec drużyny narodowej, nazywając ją nieoficjalnie "miss mundialu". Zdaniem ekspertów to właśnie tacy pełni emocji kibice budują klimat wielkich imprez piłkarskich. Jej pomyłka bukmacherska szybko poszła w zapomnienie, a zjawiskowa obecność na trybunach na długo pozostanie w pamięci widzów.