Zabierz połówkę owocu na cmentarz. Cięte chryzantemy przetrwają na grobie znacznie dłużej

- Cięte wiązanki stanowią popularną ozdobę nagrobków podczas Wszystkich Świętych, ale błyskawicznie tracą swój pierwotny urok i świeżość.

- Winę za proces więdnięcia ponoszą bakterie namnażające się w wodzie, które niszczą łodygi, a regularna wymiana płynu na cmentarzu jest zazwyczaj niemożliwa.

- Istnieje jednak banalnie prosta, domowa metoda, która skutecznie wydłuża żywotność cmentarnych chryzantem.

Kwiaty na cmentarz na Wszystkich Świętych. Sposób na dłuższą świeżość ciętych bukietów

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy, kiedy tłumnie ruszamy na nekropolie, by uczcić pamięć o zmarłych. Zapalamy znicze i układamy na grobach okazałe wiązanki. Wiele osób stawia na nagrobkach wazony z ciętymi kwiatami. Choć prezentują się one wyjątkowo elegancko, mają poważną wadę, ponieważ bardzo szybko marnieją i tracą intensywny kolor. Główną przyczyną tego zjawiska jest brak świeżej wody. Brak regularnej wymiany płynu prowadzi do błyskawicznego namnażania się bakterii. Te drobnoustroje atakują łodygi, wywołując gnicie. Ponieważ codzienne wizyty na cmentarzu i dolewanie czystej wody są zazwyczaj niewykonalne, warto sięgnąć po naturalną odżywkę. Z pomocą przychodzi w tej sytuacji zwykła cytryna.

Sok z cytryny przedłuży trwałość chryzantem. Wystarczy kilka kropel

Chryzantemy od lat królują na polskich cmentarzach, symbolizując wieczność i powagę tego szczególnego święta. Polacy chętnie wybierają zarówno wersje doniczkowe, jak i okazałe bukiety. Aby te drugie przetrwały chłody i zachowały nienaganny wygląd w wazonach ustawionych na nagrobkach, 1 listopada zabierz ze sobą połówkę cytryny. Wpuść dokładnie pięć kropel soku do każdego wazonu wypełnionego wodą. Całość warto dodatkowo wzbogacić szczyptą cukru. Dopiero gdy słodki dodatek całkowicie się rozpuści, włóż do pojemnika cięte chryzantemy. Sok z cytrusa skutecznie blokuje rozwój szkodliwych bakterii, natomiast cukier dba o utrzymanie naturalnej barwy płatków. Dzięki tej prostej mieszance kwiaty będą ozdabiać grób przez wiele kolejnych tygodni.

Cmentarz z czasów I Wojny Światowej w Radawie ma burzliwą historię