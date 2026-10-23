Black Friday w drogeriach. Na tych kosmetykach możesz najwięcej zaoszczędzić

Black Friday 2026 przypada 27 listopada, a drogerie mogą rozpocząć promocje wcześniej w ramach Black Week, dlatego już teraz warto obserwować oferty i przygotować listę kosmetyków do kupienia.

Perfumy i zestawy zapachowe mogą być szczególnie interesujące podczas wyprzedaży, ale przed zakupem warto porównać pojemność opakowań, ceny jednostkowe oraz rzeczywiste obniżki w różnych sklepach.

Dobrym sposobem na oszczędności jest uzupełnienie zapasów sprawdzonych kosmetyków do pielęgnacji i makijażu, których regularnie używamy, zamiast kupowania produktów wyłącznie pod wpływem atrakcyjnej promocji.

Przed rozpoczęciem zakupów warto ustalić budżet, sprawdzić wcześniejsze ceny i zwrócić uwagę na terminy przydatności kosmetyków, ponieważ największe oszczędności przynoszą przemyślane zakupy, a nie samo korzystanie z rabatów.

Black Friday 2026 - perfumy i zestawy zapachowe

Perfumy należą do produktów, na które wiele osób poluje podczas listopadowych wyprzedaży. Wyższa cena regularna sprawia, że atrakcyjna obniżka może oznaczać zauważalną różnicę w wydatkach. Warto jednak porównywać nie tylko procent rabatu, lecz także pojemność flakonu, cenę za 100 mililitrów i dostępność konkretnego zapachu. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy oferta faktycznie jest korzystna.

Dobrym pomysłem mogą być również zestawy zapachowe, które często zawierają perfumy oraz dodatkowy kosmetyk, na przykład balsam do ciała. Sprawdzą się także jako prezenty świąteczne, szczególnie jeśli znamy preferencje osoby, którą chcemy obdarować. Nie warto jednak kupować zestawu tylko dlatego, że wygląda na okazję. Jeśli większość jego zawartości pozostanie nieużywana, oszczędność będzie jedynie pozorna.

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Promocje na Black Friday 2026 - pielęgnacja twarzy i ciała. Kupuj to, czego naprawdę używasz

Black Friday może być dobrą okazją do uzupełnienia zapasów kosmetyków, które regularnie wykorzystujemy. Warto zwrócić uwagę na kremy nawilżające, produkty do oczyszczania twarzy, balsamy do ciała czy kosmetyki z filtrem, jeśli mają odpowiedni termin przydatności i będą używane zgodnie z przeznaczeniem. Największy sens ma zakup produktów sprawdzonych, których skład i działanie już znamy.

Ostrożniej warto podchodzić do kosmetyków kupowanych wyłącznie pod wpływem reklamy. Promocja może zachęcać do testowania nowych formuł, ale kilka podobnych kremów lub serum niekoniecznie przyniesie dodatkowe korzyści. Przed zakupem dobrze sprawdzić pojemność opakowania, skład, termin ważności i zasady przechowywania. Przy kosmetykach, których używa się w niewielkiej ilości, szczególnie łatwo zgromadzić zapas na dłużej, niż przewiduje producent.

Makijaż i akcesoria na Black Friday 2026

Podczas wyprzedaży uwagę przyciągają również podkłady, tusze do rzęs, pomadki i palety cieni. Jeśli mamy sprawdzony odcień podkładu lub ulubiony tusz, obniżka może być dobrym momentem na zakup kolejnego opakowania. W przypadku produktów o krótszym okresie przydatności po otwarciu lepiej nie robić zbyt dużych zapasów.

Warto też przyjrzeć się akcesoriom, takim jak pędzle, gąbki do makijażu czy kosmetyczki. Dobrze dobrane i odpowiednio pielęgnowane mogą służyć przez dłuższy czas. Zanim dodamy je do koszyka, warto jednak sprawdzić jakość wykonania i porównać ceny w kilku sklepach. Sam napis „promocja” nie oznacza jeszcze, że produkt jest tańszy niż u konkurencji.

Jak przygotować się do Black Friday 2026?

Najlepiej zacząć od spisania kosmetyków, które faktycznie się kończą, i określenia budżetu. Warto zapisać ceny wybranych produktów jeszcze przed rozpoczęciem akcji, aby móc ocenić, czy późniejsza oferta rzeczywiście jest korzystna. W przypadku komunikowanych obniżek sprzedawcy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, co pomaga porównywać oferty.

Rossmann zapowiada przygotowanie specjalnej akcji na Black Friday 2026, ale szczegóły tegorocznej oferty należy sprawdzać na bieżąco. W poprzednim roku sieć promowała między innymi produkty zapachowe i zestawy, jednak nie oznacza to, że identyczna akcja zostanie powtórzona.