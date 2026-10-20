Maja Chwalińska wygrała w Chinach i tak świętowała! Wszystko pokazała

POLSKI TAJFUN PODBIJA CHINY! ŚWIĄTEK I CHWALIŃSKA IDĄ JAK BURZA

Triumf w zawodach Wuhan Open to dotychczas największe osiągnięcie w dorobku Mai Chwalińskiej. Pojedynek o tytuł trwał niemal trzy godziny, a polska zawodniczka ostatecznie zwyciężyła z Sonay Kartal z Wielkiej Brytanii wynikiem 2:6, 6:4, 6:2. Choć w drugiej partii Brytyjka dyktowała twarde warunki, to ostatecznie opanowanie i świetna technika Polki pozwoliły jej na odwrócenie losów meczu. Wcześniej, na etapie półfinału, stoczyła zwycięski bój z Igą Świątek, wygrywając z rodaczką 7:5, 6:1. Cały chiński turniej przyniósł Chwalińskiej ogromny awans w zestawieniu WTA, w którym uplasowała się na rekordowej, jedenastej pozycji.

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Świętowanie po sukcesie Mai Chwalińskiej. Triumf w Wuhan uczciła w sklepie

Zamiast głośnych imprez, polska tenisistka postawiła na znacznie spokojniejszą formę relaksu. Znana ze swojego skromnego usposobienia zawodniczka zamieściła w sieci wymowną fotografię. Na swoim profilu na Instagramie pokazała, jak z ogromnym uśmiechem stoi w salonie marki LEGO z ogromną torbą zakupów, popijając gorący napój. Kadr szybko obiegł media społecznościowe, a tenisistka opisała go krótkim zdaniem: „Mój rodzaj świętowania".

Pasję do układania popularnych klocków Chwalińska dzieli ze swoją bliską koleżanką z kortu, Igą Świątek. Obie polskie gwiazdy wielokrotnie wspominały, że takie hobby pozwala im odpocząć mentalnie od sportowej presji. Ten nietuzinkowy sposób świętowania doskonale pokazuje, że zdobywczyni trofeum w Chinach potrafi czerpać ogromną satysfakcję ze zwykłych, codziennych przyjemności.

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Ostatnie sukcesy w Azji wiązały się jednak z ogromnym obciążeniem fizycznym. Kontuzja lewego uda zmusiła polską rakietę do wycofania się z nadchodzących zawodów w Ningbo. Taka decyzja sztabu oznacza przymusową przerwę i szansę na regenerację organizmu przed kolejnymi wyzwaniami.

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