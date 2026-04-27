Karol Nawrocki na meczu III ligi wywołał burzę. Sieć zapłonęła po wpisie Michała Rachonia

26 kwietnia prezydent Polski pojawił się w stolicy na finałowym turnieju trzecioligowych rozgrywek koszykówki mężczyzn.

Na hali sportowej towarzyszył mu dziennikarz TV Republika Michał Rachoń, który jest też zawodnikiem drużyny PKS Basket.

Wizyta głowy państwa wygenerowała w sieci mnóstwo emocji, od wyrazów zachwytu nad formą, po mocne zarzuty o unikanie pracy urzędniczej.

Sportowe pasje Karola Nawrockiego

Głowa państwa udowadnia, że świat sportu jest mu niezwykle bliski. Odkąd objął najważniejszy urząd w kraju, wielokrotnie wspierał polską kadrę piłkarską z trybun, pojawiając się chociażby na półfinałowym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata przeciwko Albanii. Z kolei po starciu polskich koszykarzy z reprezentacją Łotwy wszedł prosto do szatni i głośno dopytywał zawodników, kto wygrał to spotkanie. Pałac Prezydencki był z kolei miejscem spotkania z reprezentacją olimpijską, w tym z Kacprem Tomasiakiem, który zdobył trzy medale na Igrzyskach w 2026 roku. Spore zainteresowanie wzbudził niedawno wspólny trening z Mariuszem Pudzianowskim, podczas którego Karol Nawrocki wycisnął na ławeczce sztangę ważącą aż 150 kilogramów. Teraz prezydent postanowił uświetnić swoją obecnością odbywające się w Warszawie finały trzeciej ligi koszykówki. Zjawił się tam w towarzystwie Michała Rachonia, budzącego skrajne emocje dziennikarza, który jest też zawodnikiem PKS Basket. Ta nieoczekiwana wizyta momentalnie wywołała w internecie ogromne zamieszanie.

Karol Nawrocki reaguje na strzelaninę w USA. Jednoznaczne stanowisko polskiego prezydenta

Zdjęcia: Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania

Nagranie Michała Rachonia z Karolem Nawrockim dzieli internautów

Krótki materiał wideo z koszykarskich finałów opublikował w serwisie X Michał Rachoń, opatrując go zwięzłym opisem całej sytuacji.

Finał 3Ligi @PZKosz. Prezydent RP Karol Nawrocki przywitał się z wszystkimi zawodnikami grającymi w turnieju, w tym z koszykarzami PKS Basket Warszawa

Taki wpis zamieścił w mediach społecznościowych dziennikarz stacji TV Republika. Reakcja internautów była natychmiastowa i podzieliła komentujących na dwa obozy. Część użytkowników chwaliła postawę Karola Nawrockiego, natomiast pozostali bezlitośnie punktowali jego zachowanie, używając przy tym niezwykle ostrych sformułowań.

Panie Prezydencie, podziwiam Pana aktywność, pracowitość zaangażowanie, odpowiedzialność. Myślę że ta niesamowita energia to zasługa codziennych wyczynów sportowych; Czad

Takie opinie w sekcji komentarzy formułowali zwolennicy wizyty głowy państwa na turnieju.

Wstyd; Trzecioligowy prezydent; Meczyki, siłownia, kebaby, pizze, a obowiązki prezydenckie czekają; Żałosne

Tymi słowami odpowiadali z kolei oburzeni krytycy działań Karola Nawrockiego, wytykając mu brak skupienia na bieżących sprawach państwowych.