Karol Nawrocki na gali boksu w Koszalinie. Wręczył medal i zrobiła się afera

Karol Nawrocki pojawił się na gali boksu. Wizerunkowy zgrzyt na horyzoncie

Karol Nawrocki zazwyczaj budzi emocje wśród osób śledzących polską scenę polityczną, jednak nierzadko jego poczynania komentują również kibice sportowi. W sobotę, 3 października, prezydent zagościł na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie. Powodem jego obecności była walka Kacpra Meyny – zaprzyjaźnionego z nim pięściarza. Sportowiec odniósł zwycięstwo punktowe nad Victorem Emilio Ramirezem, dawnym mistrzem świata federacji WBO i IBF. Mimo sportowego sukcesu kolegi, wyjazd prezydenta do Koszalina może okazać się kłopotliwy wizerunkowo. Podczas tego samego wydarzenia doszło bowiem do szokującej sytuacji – Nazri Rahimow, ukraiński bokser, wkroczył na ring w stroju stylizowanym na zakrwawionego mordercę trzymającego maczetę. Dziennikarz Artur Gac z portalu Interia ostro skrytykował ten fakt, zauważając absurd obecności głowy państwa w strefie VIP podczas tak kontrowersyjnego wejścia. Sytuacja ta nie była jednak jedynym powodem krytyki – spore emocje w internecie wywołał sam moment, w którym Karol Nawrocki przekazywał medal Kacprowi Meynie.

Skandal na gali z udziałem Karola Nawrockiego. Ukraiński bokser wszedł na ring z maczetą

20

Internauci ostro o Karolu Nawrockim. Krytyka po wręczeniu medalu

Gest Karola Nawrockiego wywołał ogromne oburzenie wśród części użytkowników internetu. Głowę państwa mocno skrytykował m.in. Krzysztof Sałek, działacz Koalicji Obywatelskiej ze Stalowej Woli.

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi Pytanie 1 z 20 Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: Andrzej Gołota Tomasz Adamek Następne pytanie

Ale to jest policzek w twarz dla tysięcy nauczycieli, seniorów z długim stażem małżeńskim, funkcjonariuszy, żołnierzy służb specjalnych i pracowników MSZ. Wy sobie cierpliwie czekajcie - Karol Nawrocki ma "ważniejsze" medale do wręczenia od waszych

Ale to jest policzek w twarz dla tysięcy nauczycieli, seniorów z długim stażem małżeńskim, funkcjonariuszy, żołnierzy służb specjalnych i pracowników MSZ. Wy sobie cierpliwie czekajcie - Karol Nawrocki ma „ważniejsze” medale do wręczenia od waszych. https://t.co/OAyR1SWgfL— Krzysztof Sałek KO Stalowa Wola (@salekk860) October 4, 2026

– skomentował polityk KO. W odpowiedzi na jego wpis natychmiast rozgorzała zażarta dyskusja. Zarówno obrońcy, jak i krytycy prezydenta ruszyli do klawiatur, a wirtualne starcie zwolenników obu opcji politycznych okazało się wyjątkowo ostre.

Ciągnie wilka do lasu! Jemu bliższe "mordobicie", aniżeli wypełnianie obowiązków prezydenckich!; Gość ćwiczy itd., to niech sobie zachowa dla siebie, ale są ważniejsze sprawy. Urząd prezydenta zasługuje na powagę; Kibol zawsze pozostanie kibolem

– komentowała jedna ze stron dyskusji.

Policzek w twarz dla Polaków to są kolejki do specjalistów na NFZ dzięki waszym rządom; Jakie było najtragiczniejsze powstanie w dziejach Polski? Powstanie Platformy Obywatelskiej

– odpowiadała druga strona sporu.