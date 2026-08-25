Słynna piłka Maradony zlicytowana w Dallas. Ile zapłacono za historię futbolu?

Historyczne gole legendy

Argentyński gwiazdor futbolu zdobył legendarnego gola przy pomocy ręki, co później sam nazwał „ręką Boga”. W tym samym meczu strzelił również „bramkę stulecia” po imponującym rajdzie przez pół boiska, uderzając piłkę Adidas Azteca. W obu sytuacjach Diego Maradona pokonał angielskiego bramkarza Petera Shiltona podczas ćwierćfinałowego starcia mundialu w 1986 roku, które Argentyna wygrała 2:1.

Organizatorzy aukcji z Heritage początkowo szacowali wartość przedmiotu na około 10 milionów dolarów. Mimo niższej ceny końcowej wynoszącej 3,35 miliona dolarów, eksperci zgodnie przyznają, że jest to jeden z najcenniejszych artefaktów w historii światowego futbolu.

"To prawdziwy unikat. Można śmiało powiedzieć, że to najważniejszy przedmiot piłkarski, jaki istnieje" - przekazał w rozmowie z agencją Reuters Mike Provenzale, specjalista ds. aukcji w Heritage.

Gdzie piłka spędziła trzy dekady?

Tunezyjski arbiter Ali Bin Naser, który prowadził słynne spotkanie w 1986 roku, przechowywał piłkę przez ponad trzydzieści lat. W 2023 roku sędzia podpisał oficjalny list zaświadczający, że była to jedyna piłka używana na boisku podczas tamtego meczu. Zostało to również zweryfikowane i potwierdzone przez inne, niezależne źródła badające sprawę.

Bin Naser zdecydował się na sprzedaż piłki w 2022 roku, uzyskując za nią 2,37 miliona dolarów. Nowy posiadacz próbował zlicytować ją ponownie w 2023 roku, ale nie uzyskał minimalnej oczekiwanej kwoty. Warto przypomnieć, że koszulka Maradony z tego samego meczu osiągnęła na aukcji w 2022 roku cenę 9,3 miliona dolarów.