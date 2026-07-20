Liga Narodów siatkarzy. Kto zagra z Polakami w turnieju finałowym?

Polacy pokonali Amerykanów w Chicago

Reprezentacja Polski świetnie zaprezentowała się w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni odnieśli w Chicago zdecydowane zwycięstwo nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 w setach (25:20, 25:21, 25:19). Dzięki tej wygranej Polacy zakończyli ten etap rozgrywek na wysokiej, drugiej pozycji w tabeli. Taki rezultat potwierdza doskonałą dyspozycję drużyny narodowej przed turniejem finałowym.

Nasi zawodnicy już wcześniej zagwarantowali sobie prawo gry w decydującej fazie zawodów. Awans do turnieju finałowego był pewny jeszcze przed pierwszym gwizdkiem starcia z amerykańskim zespołem. Mimo to drużyna nie odpuściła i zagrała na maksimum swoich możliwości w każdym z rozegranych setów. Zwycięstwo bez straty partii to ważny sygnał wysłany do rywali. Kibice mogą z optymizmem patrzeć na formę siatkarzy przed decydującymi meczami.

Gdzie odbędzie się turniej finałowy?

Impreza finałowa tegorocznych rozgrywek została zaplanowana na przełom lipca i sierpnia. Najlepsze drużyny świata będą rywalizować w chińskim mieście Ningbo w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia. Gospodarze turnieju mają zagwarantowany udział w zawodach ze względu na status organizatora. Polska kadra uda się do Azji po bardzo udanym etapie eliminacyjnym. Przed drużyną stoi teraz wyzwanie utrzymania wysokiej dyspozycji w walce o podium.

Stawka uczestników jest już całkowicie skompletowana i zapowiada niezwykle wyrównaną rywalizację. Oprócz Polaków i Chińczyków na parkietach w Ningbo zobaczymy Japonię, Słowenię, USA, Włochy, Turcję oraz Ukrainę. Zestawienie to gwarantuje kibicom zmagania na najwyższym światowym poziomie. Każda z zakwalifikowanych reprezentacji pokazała w fazie zasadniczej siatkówkę znakomitej klasy. Walka o końcowe trofeum w Azji będzie zwieńczeniem wielotygodniowego turnieju.