Zamieszanie wokół brata Kacpra Tomasiaka. Działacz PZN bije na alarm

W centrum uwagi znalazł się 17-letni Konrad Tomasiak, brat utytułowanego skoczka Kacpra, który zachwyca formą na skoczni.

Młodszy z braci zdominował rywalizację podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zdobywając dwa złote krążki.

Rafał Kot z Polskiego Związku Narciarskiego studzi emocje, przypominając, że sam talent to za mało do osiągnięcia sukcesu.

Obawy o rozwój Konrada Tomasiaka. Reakcja PZN

Mimo młodego wieku, Kacper Tomasiak ma już na koncie trzy medale Igrzysk Olimpijskich 2026 i twardo stąpa po ziemi, dbając o swoją edukację oraz przyszłość finansową. Kibice mają nadzieję na jego wieloletnią dominację, jednak na horyzoncie pojawił się poważny konkurent z najbliższej rodziny. Konrad Tomasiak zdeklasował rywali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, sięgając po dwa złota. Jego wyczyny wywołały lawinę komentarzy i medialny szum, który zaniepokoił działaczy. Sytuację stara się uspokoić Rafał Kot, członek zarządu PZN, który dostrzega zagrożenie w zbyt wczesnym robieniu gwiazdy z nastolatka.

Kacper Tomasiak nie poskacze w Bad Mitterndorf. Trener ma inny plan dla 19-latka

Rafał Kot ostrzega przed presją na młodego skoczka

W wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty Rafał Kot zauważył, że 17-latek osiąga obecnie lepsze rezultaty niż jego starszy brat w analogicznym wieku. Jednocześnie działacz stanowczo apeluje o zachowanie spokoju i rozwagi w ocenach potencjału młodego zawodnika.

„Wiele mówi się o jego potencjalnym suficie, także w środowisku. Tylko, jak czytam niektóre spekulacje, to zaczynam się o Konrada bać. Niektóre media namaściły go na jakiegoś mesjasza polskich skoków. Chłopak ma 17 lat. Przestańmy robić takie rzeczy, dajmy mu się w spokoju rozwijać”

Przedstawiciel związku zapewnia, że brat Kacpra Tomasiaka znajduje się pod fachową opieką, jednak całkowite odcięcie go od medialnego zgiełku jest niemożliwe. Rafał Kot zwraca uwagę, że w dobie mediów społecznościowych informacje docierają do zawodników z każdej strony, chociażby przez rozmowy rówieśników w szkole. Historia sportu zna wiele przypadków, gdy wielkie nadzieje kończyły się rozczarowaniem.

„Różne czynniki mogą prowadzić do takiej sytuacji. Konrad jest na początku drogi. Jego kariera jeszcze się nie zaczęła. Wygląda obiecująco, ale dajmy mu spokój. Po pierwsze, takie przewidywania nie mają żadnego sensu, po drugie tylko szkodzą. Talentu odmówić mu nie można, ale w skokach to bardzo mały kapitał. Bez ciężkiej pracy i odpowiedniej synergii z czynnikami zewnętrznymi, nie da się osiągnąć sukcesu w tym sporcie”

– podsumowuje w swojej wypowiedzi Rafał Kot.

