Jan Urban na wylocie z kadry? Polacy zabrali głos po blamażu w Lidze Narodów

Słaby występ przeciwko Bośni sprawił, że posada selekcjonera Jana Urbana zawisła na włosku, a w środowisku piłkarskim pojawiły się podziały i ostra krytyka.

Były bramkarz Jan Tomaszewski domaga się zwolnienia trenera, tymczasem zawodnicy, w tym Piotr Zieliński, bronią szkoleniowca.

Polacy są podzieleni w ocenie pracy selekcjonera, jednak szef Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął już kroki dotyczące przyszłości kadry.

Jan Tomaszewski krytykuje Jana Urbana

Porażka w Zenicy przelała czarę goryczy. Jednym z najostrzejszych krytyków pracy selekcjonera jest Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz nie przebierał w słowach, domagając się natychmiastowych i radykalnych zmian w drużynie narodowej.

Apeluję do prezesa Kuleszy, niech się zastanowi nad natychmiastową zmianą selekcjonera. Tak dalej być nie może. Nie mamy drużyny, mamy zbieraninę. Jeśli Zalewski nie zrobi akcji i dryblingu, to praktycznie nie istniejemy.

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Piotr Zieliński broni selekcjonera

Zupełnie inaczej sytuację widzi Piotr Zieliński. Pomocnik, który w starciu z Bośnią i Hercegowiną pełnił funkcję kapitana z powodu pauzy za kartki Roberta Lewandowskiego, stanął w obronie szkoleniowca.

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Chcemy dalej pracować z Janem Urbanem. To świetny fachowiec. Mam nadzieję, że federacja nie podejmie nerwowych ruchów. To my jako piłkarze powinniśmy dawać więcej i zdobyć więcej punktów

Polacy podzieleni, decyzja Cezarego Kuleszy

Opinie Polaków na temat przyszłości szkoleniowca są niemal równo podzielone. Za dymisją Jana Urbana opowiada się 51% badanych (22% wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 29% "raczej tak"). Z kolei 49% ankietowanych chce, by selekcjoner pozostał na swoim stanowisku (34% "raczej nie", 15% "zdecydowanie nie"). Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na grupie 1018 dorosłych Polaków.

Mimo słabej gry i presji otoczenia, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie zamierza działać pod wpływem emocji. Z informacji przekazanych przez działacza wynika, że w najbliższym czasie nie dojdzie do zmiany na stanowisku trenera.

Jan Urban zostaje na stanowisku do listopadowych spotkań Ligi Narodów. Po meczach ze Szwecją i Rumunią dokonamy pełnej analizy i zdecydujemy, co dalej - powiedział Kulesza w rozmowie z portalem Meczyki.