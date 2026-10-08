Karol Nawrocki zaskoczył ubiorem na treningu bokserskim. Internauci zwrócili uwagę na buty

Bokserski weekend Karola Nawrockiego, a potem spotkanie z Manny'm Pacquiao

Ostatnie dni dla Karola Nawrockiego upłynęły pod znakiem sportów walki. W sobotę, 3 października, prezydent pojawił się na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie. Głównym punktem programu była walka jego serdecznego kolegi, Kacpra Meyny. Polak pokonał Victora Emilio Ramireza, a Karol Nawrocki osobiście wręczył mu medal, co wywołało falę krytyki ze strony polityków i internautów, zarzucających głowie państwa, że powinna skupić się na ważniejszych sprawach. Dodatkowo podczas tego wydarzenia doszło do poważnego incydentu. Jeden z pięściarzy wszedł na ring przebrany za mordercę. Mniej emocji wzbudziła wizyta prezydenta w sali treningowej Manny'ego Pacquiao na Filipinach. Zamiast standardowego powitania, Nawrocki założył rękawice bokserskie i zaprezentował swoje umiejętności. Jednak to jego nietypowe obuwie przykuło największą uwagę.

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Internauci wyśmiewają buty prezydenta. "Karol Nawrocki w lakierkach"

Wybór butów przez prezydenta RP wywołał powszechne rozbawienie w internecie. Wszystko wskazuje na to, że decyzja o treningu zapadła spontanicznie. Choć Karol Nawrocki miał na rękach profesjonalne rękawice, najprawdopodobniej udostępnione przez zespół Pacquiao, jego stopy zdobiły eleganckie, czarne lakierki. Prezydent nie zważał na ten drobny mankament i zdecydowanie wszedł na ring w stroju niedostosowanym do sportu, pokazując, że najważniejsze są umiejętności, a nie ubiór. Ten szczegół szybko stał się tematem kpin internautów.

Nawrocki - bokser w lakierkach. Dużo pozy, dużo gardy, tylko zamiast ringu - pałac; Pan Karol Nawrocki w pantofelkach; Mistrzu Nawrocki leje Manego Pacquiao nawet w laczkach

- komentowali rozbawieni użytkownicy mediów społecznościowych.

Zdjęcia ze spotkania: Karol Nawrocki i Manny Pacquiao w ringu

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