Oszustwa w Jeleniej Górze. Trener personalny podejrzany o wyłudzenie blisko 2 milionów złotych

Zatrzymanie 23-latka w Jeleniej Górze

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Podejrzany pracował wcześniej jako trener personalny w jednej z jeleniogórskich siłowni i to właśnie tam poznał osoby, które zostały poszkodowane. Budując relacje oparte na zaufaniu, przekonywał swoich klientów do udziału we wspólnej inwestycji, którą przedstawiał jako wyjątkowo korzystną ofertę zakupu nieruchomości.

Mechanizm oszustwa na rzekomą nieruchomość

W okresie od 26 maja do 19 czerwca 2026 roku mężczyzna nakłonił troje swoich klientów do przekazania mu znacznych środków finansowych. Aby zdobyć pieniądze na ten cel, pokrzywdzeni zaciągali pożyczki gotówkowe. Jak ustalili policjanci, 23-latek aktywnie pośredniczył w procesie pozyskiwania tych kredytów. Następnie namawiał ofiary do przelania uzyskanych w ten sposób pieniędzy bezpośrednio na jego rachunek bankowy. Śledczy wskazują, że mężczyzna od samego początku nie planował zakupu żadnej nieruchomości ani realizacji deklarowanej inwestycji.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Łączna wartość strat poniesionych przez trzy osoby wynosi blisko 2 miliony złotych. Według policji celem działania 23-latka było wyłącznie doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i osiągnięcie korzyści majątkowej. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mieszkaniec Jeleniej Góry usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Funkcjonariusze sprawdzają, czy liczba osób pokrzywdzonych przez trenera personalnego jest większa. Trwa również ustalanie, czy w cały proceder mogły być zaangażowane inne osoby. Służby analizują zebrany materiał, aby w pełni wyjaśnić okoliczności działań podejmowanych przez 23-latka i zabezpieczyć ewentualne mienie pochodzące z przestępstwa.

Źródło: Policja.pl