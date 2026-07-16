Polityczny skandal na MŚ 2026. Jakie konsekwencje czekają piłkarzy z Argentyny?

Kontrowersyjny transparent po meczu Argentyny z Anglią

Po środowym zwycięstwie 2:1 nad reprezentacją Anglii w półfinale mistrzostw świata, piłkarze Argentyny złamali przepisy stadionowe. Lisandro Martinez oraz Giovani Lo Celso trzymali baner z napisem „Las Malvinas Son Argentinas”, co wyraźnie narusza regulamin zakazujący agitacji politycznej na obiektach sportowych. Kodeks postępowania FIFA kategorycznie zabrania wnoszenia oraz eksponowania materiałów o charakterze politycznym, obraźliwym lub dyskryminującym.

Na incydent błyskawicznie zareagowali przedstawiciele brytyjskiego rządu, domagając się zdecydowanej reakcji ze strony organizatorów turnieju. Minister do spraw biznesu i handlu Peter Kyle zaznaczył, że politykę należy kategorycznie oddzielić od rozgrywek na mistrzostwach świata. Światowa federacja piłkarska nie odniosła się jeszcze oficjalnie do zaistniałej sytuacji, a temat stał się szeroko komentowany w światowych mediach.

- Jestem naprawdę dumny z naszej drużyny… z godności, jaką wykazała, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do tego, co widzieliśmy wczoraj wieczorem w przypadku drużyny argentyńskiej – powiedział Kyle w wywiadzie dla BBC Radio.

- Naprawdę mam nadzieję, że FIFA przeprowadzi w tej sprawie rzetelne dochodzenie - dodał.

Jakie są historyczne przyczyny konfliktu o Falklandy?

Prezydent Argentyny Javier Milei poprosił o niełączenie sukcesu piłkarskiego z historycznym sporem o południowoatlantycki archipelag. Polityk argumentował, że suwerenność osiąga się poprzez mądrą dyplomację, a nie przy pomocy tanich gestów patriotyzmu. Kwestia wysp, znanych Brytyjczykom jako Falklandy, a Argentyńczykom jako Malwiny, stanowi trudny element relacji dwustronnych obu państw od początków XIX wieku, a Argentyna domaga się praw do nich na podstawie dziedzictwa po Hiszpanii z 1816 roku.

W 1982 roku doszło do zbrojnego starcia między tymi państwami, w wyniku którego zginęło 649 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy. Wielka Brytania utrzymała kontrolę nad archipelagiem, a zdecydowana większość jego mieszkańców potwierdziła przynależność do korony brytyjskiej w referendach z 1986 i 2013 roku. Warto dodać, że nie jest to pierwsza polityczna demonstracja podczas tego turnieju, gdyż w zeszłym miesiącu w Los Angeles Amerykanie irańskiego pochodzenia protestowali przeciwko rządowi w Teheranie.