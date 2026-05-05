Naomi Osaka skradła show na Met Gali. Jej czerwone szpony wywołały burzę

Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki i czerwone pazury

Naomi Osaaka zachwyciła uczestników nowojorskiej imprezy, wybierając niesamowity, dwuczęściowy strój. Jej ubiór błyskawicznie stał się obiektem dyskusji, wzbudzając powszechny zachwyt i kontrowersje. Centralnym punktem stylizacji była śnieżnobiała suknia ozdobiona wyrazistymi, czerwonymi akcentami oraz imponujące nakrycie głowy. Prawdziwą furorę zrobiły jednak nietypowe dodatki imitujące drapieżne szpony. Warto zaznaczyć, że podczas prestiżowego wydarzenia brylowały również znakomite amerykańskie zawodniczki, Serena i Venus Williams, a fotografie wszystkich sportsmenek można podziwiać w dedykowanej galerii zdjęć.

Metamorfoza byłej liderki WTA na schodach nowojorskiego muzeum

Naomi Osaka od dawna lubi zaskakiwać swoimi modowymi decyzjami, co udowadniała już nawet tuż przed rozpoczęciem sportowych rywalizacji na kortach. Tym razem była pierwsza rakieta świata postawiła na zachwycający projekt autorstwa Roberta Wuna. Na początku wieczoru wystąpiła w jasnej sukni z dramatycznymi, czerwonymi wstawkami przypominającymi pióra, wielkim kapeluszem oraz wspomnianymi rękawicami w kształcie szponów. Zaledwie chwilę później, na słynnych muzealnych schodach, dokonała szybkiej zmiany wizerunku. Odrzuciła górną część garderoby i zaprezentowała się w lśniącej, krwistoczerwonej sukni w całości pokrytej kryształami Swarovskiego.

Amerykańskie siostry Williams w eleganckim wydaniu

Nowojorski czerwony dywan należał tego wieczoru także do innych legendarnych postaci ze świata sportu. Venus Williams zdecydowała się na prześwitującą, kryształową kreację o strukturze siatki. Jej strój stanowił bezpośrednie nawiązanie do własnego portretu, historycznego triumfu z pucharami Wimbledonu oraz najważniejszych momentów w jej wieloletniej karierze. Razem z nią przed obiektywami fotoreporterów pozowała Serena, która dotrzymała kroku starszej siostrze i zaprezentowała równie szykowną, niezwykle elegancką stylizację.

