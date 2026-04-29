Potężna sensacja w Madrycie. Aryna Sabalenka zmarnowała sześć piłek meczowych i jedzie do domu

Przerwana passa Aryny Sabalenki w WTA Madryt

Wtorkowa porażka Aryny Sabalenki z Hailey Baptiste bezpowrotnie przerywa imponującą passę piętnastu wygranych meczów z rzędu na koncie czterokrotnej triumfatorki imprez wielkoszlemowych. Warto przypomnieć, że obecna rakieta numer jeden już w przeddzień miała ogromne kłopoty na madryckich kortach ziemnych. Białorusinka musiała spędzić dwie godziny i dwadzieścia minut, by w końcu pokonać Japonkę Naomi Osakę, prowadzoną przez trenera Tomasza Wiktorowskiego. Tamto starcie zakończyło się rezultatem 6:7 (1-7), 6:3, 6:2 na korzyść Sabalenki.

We wtorkowy wieczór liderka rankingu spędziła na placu gry jeszcze więcej czasu, bowiem pojedynek z Hailey Baptiste trwał dokładnie dwie i pół godziny. W decydującej, trzeciej partii faworytka turnieju wykazała się nieskutecznością i nie zdołała przypieczętować zwycięstwa mimo sześciu piłek meczowych. Zmarnowała pięć szans przy stanie 5:4, a następnie jeszcze jedną podczas tie-breaka.

Dotychczasowe osiągnięcia stawiały w roli stuprocentowej faworytki Białorusinkę, która triumfowała w madryckich zawodach w 2021, 2023 i 2025 roku. Tenisistki zmierzyły się na korcie zaledwie po raz drugi, a liderka po raz pierwszy musiała przełknąć gorycz porażki z tą przeciwniczką. Poprzednie spotkanie, które miało miejsce w marcu 2026 roku w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami, zakończyło się wygraną Sabalenki.

Hailey Baptiste gra o finał, a Iga Świątek notuje awans w rankingu

W walce o finał madryckich zmagań Hailey Baptiste (grająca z numerem 30.) skrzyżuje rakiety z Mirrą Andriejewą. Rozstawiona z „dziewiątką” Rosjanka zapewniła sobie miejsce w półfinale, eliminując wcześniej Kanadyjkę Leylah Fernandez z wynikiem 7:6 (7-1), 6:3.

Najlepsza polska zawodniczka, Iga Świątek, pożegnała się z hiszpańskim turniejem na etapie trzeciej rundy. W sobotnim pojedynku raszynianka musiała przedwcześnie zakończyć mecz z Amerykanką Ann Li z powodu problemów zdrowotnych. W momencie kreczu przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3 dla reprezentantki Polski, jej losy w turnieju dobiegły końca, jednak najnowsze zestawienie rankingu WTA wykaże jej awans z czwartej na trzecią pozycję.

W rywalizacji singlowej na kortach w Madrycie oglądaliśmy także dwie inne reprezentantki naszego kraju - Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette. Obie polskie tenisistki zakończyły zmagania dość wcześnie, odpadając w drugiej rundzie imprezy.

Poniżej końcowy rezultat ćwierćfinału: Hailey Baptiste (USA, 30) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) 2:6, 6:2, 7:6 (8-6).