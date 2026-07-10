Wisła Płock kompletuje skład. Znana twarz wraca do klubu

Kto odpowiada za transfery w zespole?

Z końcem czerwca wygasła umowa Radosława Kucharskiego, który pełnił funkcję dyrektora sportowego. Budową zespołu zajmują się obecnie pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek oraz szkoleniowiec Adam Majewski. Władze płockiej ekipy nie zwalniają tempa w kompletowaniu kadry na nadchodzące rozgrywki. W piątek oficjalnie potwierdzono zakontraktowanie kolejnego zawodnika, który ma wzmocnić formację ofensywną.

Do drużyny przebywającej na obozie dołączył Adam Radwański, wychowanek płockiego ośrodka. Ofensywny pomocnik zdecydował się złożyć podpis pod wieloletnią umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Zawodnik ma już za sobą pierwsze spotkania z obecnym sztabem szkoleniowym w Opalenicy. Sztab liczy, że gracz szybko wkomponuje się w preferowany styl gry całego zespołu.

Jakie statystyki notował nowy pomocnik?

Powracający zawodnik zdobył solidne doświadczenie na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek. W przeszłości reprezentował barwy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a przez ostatnie dwa lata grał dla Zagłębia Lubin. W minionym sezonie pojawił się na ligowych boiskach w trzydziestu jeden spotkaniach. Zakończył je z dorobkiem czterech goli i sześciu asyst, a dodatkowo zaliczył dwa występy w Pucharze Polski.

Na poziomie krajowej elity pomocnik rozegrał łącznie osiemdziesiąt spotkań, strzelając siedem bramek i notując jedenaście asyst. Szansę na debiut po powrocie będzie miał podczas nadchodzących meczów kontrolnych w Opalenicy. Drużyna pozostanie na wielkopolskim zgrupowaniu do 14 lipca. Płocki klub zmierzy się towarzysko z przedstawicielami czeskiej ekstraklasy, a spotkania zaplanowano na 11 i 14 lipca.