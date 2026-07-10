MŚ 2026. "La cuarta estrella" nowym hymnem. Co śpiewają Argentyńczycy?

Nowy hit kadry Argentyny

Podczas mistrzostw świata 2026 utwór "La cuarta estrella" przetoczył się przez trybuny i zyskał ogromną popularność wśród kibiców. Po dramatycznym zwycięstwie 3:2 nad Egiptem w 1/8 finału turnieju w Atlancie, piosenkę podchwycili sami piłkarze reprezentacji Argentyny. Wygrana ta zapewniła drużynie prowadzonej przez Lionela Scaloniego awans do ćwierćfinału mundialu.

Według doniesień "Buenos Aires Times", utwór spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zawodników. Argentyńska federacja piłkarska (AFA) opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym radosna grupa piłkarzy celebruje zwycięstwo. Wśród śpiewających znaleźli się m.in. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez i Nicolas Gonzalez, powtarzając słowa: "jestem fanem drużyny narodowej, kibicuję jej całym sercem".

Geneza piosenki La cuarta estrella

Podobnie jak popularne w 2022 roku "Muchachos", nowy hymn nawiązuje do Diego Maradony oraz sporu o Malwiny (Falklandy), o które w 1982 roku toczyła się wojna z Wielką Brytanią. Refren wyrażający pragnienie ponownego zdobycia mistrzostwa dodaje otuchy drużynie, która przygotowuje się do ćwierćfinałowego starcia ze Szwajcarią.

Zgodnie z tradycją, melodia utworu opiera się na popularnym przeboju. Wykorzystano w nim linię melodyczną piosenki "No me arrepiento de este amor" nieżyjącej już piosenkarki Gildy. Tekst napisał Pablo Quintana, znany jako "Palmito", który nie krył wzruszenia, widząc reprezentację śpiewającą jego utwór. Przypomnijmy, że Argentyna zdobywała mistrzostwo świata w latach 1978, 1986 i 2022.