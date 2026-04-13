Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. Czeka ją starcie z faworytką miejscowych kibiców

Iga Świątek zmierzy się z reprezentantką gospodarzy
- Iga Świątek poznała nazwisko swojej pierwszej przeciwniczki w turnieju WTA w Stuttgarcie.
- Polska tenisistka stanie do walki z Laurą Siegemund, Niemką pochodzącą spod tego miasta.
- Dowiedz się, kiedy zaplanowano pierwszy mecz Igi Świątek na kortach w Stuttgarcie.
Przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie będzie Laura Siegemund. W poniedziałek wieczorem 38-letnia reprezentantka Niemiec stoczyła zacięty bój z Bułgarką Wiktoriją Tomową. Choć była o krok od odpadnięcia, ostatecznie zdołała odwrócić losy spotkania, triumfując 4:6, 7:6(4), 6:1. Obecnie Laura Siegemund sklasyfikowana jest na 51. pozycji w rankingu WTA. Jej styl gry charakteryzuje się dużą dozą nieprzewidywalności, częstymi zmianami tempa, a także szerokim wachlarzem skrótów i zagrań slajsem. Ze względu na swoje sukcesy w deblu, świetnie radzi sobie również przy siatce. Brakuje jej jednak potężnego uderzenia, co przy optymalnej formie fizycznej Igi Świątek powinno pozwolić Polce na zdominowanie rywalki na korcie.
Domowy turniej Laury Siegemund
Rodzinnym miastem Laury Siegemund jest Filderstadt, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Stuttgartu. Nic dziwnego, że Niemka często notowała w tym turnieju znakomite rezultaty. W 2016 roku dotarła aż do finału, pokonując po drodze w półfinale Agnieszkę Radwańską. W decydującym starciu musiała jednak uznać wyższość Andżeliki Kerber. Rok później, w 2017 roku, Siegemund nie miała sobie równych i zwyciężyła w całym turnieju, w nagrodę odbierając kluczyki do nowego modelu porsche. Należy jednak pamiętać, że jej największe sukcesy w singlu miały miejsce już dawno temu.
Do tej pory Iga Świątek mierzyła się z Laurą Siegemund dwukrotnie, w obu przypadkach odnosząc pewne zwycięstwa bez straty seta. W 2021 roku Polka wygrała 6:3, 6:3 na kortach ziemnych w Madrycie. Kolejne spotkanie miało miejsce podczas finału turnieju WTA w Warszawie w 2023 roku, który zakończył się bezdyskusyjnym triumfem raszynianki 6:0, 6:1.
Nowy trener i powrót na ulubioną nawierzchnię
Występ w Stuttgarcie oznacza dla Igi Świątek początek zmagań na kortach ziemnych – jej zdecydowanie ulubionej nawierzchni. Ostatni czas Polka spędziła na intensywnych treningach na Majorce, gdzie pracowała pod okiem swojego nowego szkoleniowca, Francisco Roiga. Fani z niecierpliwością oczekują pierwszych efektów tej współpracy.
"- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała."
Kiedy mecz Iga Świątek – Laura Siegemund?
Pojedynek 2. rundy turnieju WTA w Stuttgarcie pomiędzy Igą Świątek a Laurą Siegemund zaplanowano na środę 15 kwietnia lub czwartek 16 kwietnia. Transmisję telewizyjną z tego wydarzenia będzie można śledzić na kanale Canal+ Sport 2.