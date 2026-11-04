Masz ciągle wyciszony telefon? Naukowcy zdradzają, co oznacza ten nawyk

Częste sprawdzanie telefonu może wybijać z rytmu i utrudniać skupienie na jednym zadaniu.

Osoby, które mają stale wyciszony telefon, mogą w ten sposób świadomie ograniczać liczbę bodźców i chronić swój spokój.

Najważniejsze jest znalezienie równowagi między własnym komfortem a dostępnością dla bliskich.

W dzisiejszych czasach telefon stał się niemal przedłużeniem naszej ręki. Dzwoniący smartfon potrafi przerwać rozmowę, pracę, odpoczynek, a nawet chwilę spędzoną z najbliższymi. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na wyłączenie dźwięków. Jak wynika z obserwacji opisywanych przez ekspertów, taki wybór może świadczyć o umiejętności stawiania granic. Osoby, które nie czują potrzeby natychmiastowego odpowiadania na każdą wiadomość, często bardziej świadomie zarządzają swoją dostępnością. Wiedzą, że nie muszą być pod telefonem przez całą dobę. To niekoniecznie oznaka ignorowania innych, lecz sposób na zadbanie o własny komfort.

Rozmowy od serca odc.6: Telefony | Radio ESKA

Masz wyciszony telefon? Naukowcy mówią co to znaczy

Kolejnym możliwym wyjaśnieniem jest potrzeba lepszej organizacji czasu. Każdy dźwięk powiadomienia może skutecznie wybić nas z rytmu. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran i zamiast wrócić do wykonywanego zadania, spędzamy kilka kolejnych minut na przeglądaniu wiadomości czy mediów społecznościowych. Ograniczenie takich bodźców ułatwia skupienie uwagi i pozwala poświęcić więcej czasu na rzeczywiście ważne sprawy. Dla niektórych tryb cichy to zatem nie kaprys, ale świadoma metoda walki z cyfrowym rozproszeniem. Ciągle wyciszony telefon może również wiązać się z potrzebą uważnego uczestniczenia w codziennych kontaktach. Podczas spotkania ze znajomymi czy rodziną łatwiej skupić się na rozmowie, kiedy ekran nie domaga się naszej uwagi co kilka minut. Możemy wtedy lepiej słuchać, zauważać emocje rozmówcy i nie tracić wątku.

Jeśli więc twój telefon jest ciągle w trybie cichym, może być to przejaw samoświadomości, troski o własny czas i potrzeby odpoczynku. Nie oznacza jednak automatycznie, że każda osoba korzystająca z tego ustawienia ma określone cechy charakteru. Znaczenie ma przede wszystkim motywacja. Warto znaleźć złoty środek: chronić swoją uwagę, ale jednocześnie pamiętać o osobach, które mogą potrzebować pilnego kontaktu.

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