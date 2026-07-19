Historyczne show w finale MŚ 2026. Shakira, Madonna i Justin Bieber na jednej scenie

Decydujący mecz piłkarskich mistrzostw globu w 2026 roku zostanie zapamiętany nie tylko z powodu zaciętej rywalizacji na boisku, ale także dzięki spektakularnemu widowisku muzycznemu w trakcie przerwy.

Giganci światowej muzyki, czyli Madonna, Shakira oraz Justin Bieber, zaprezentowali fenomenalny, jedenastominutowy koncert, który wyznaczył zupełnie nowe standardy dla oprawy finałów piłkarskich.

Warto sprawdzić, jacy jeszcze goście pojawili się na murawie oraz jaki charytatywny cel towarzyszył temu rewolucyjnemu, mundialowemu przedsięwzięciu.

Finał MŚ 2026 w Nowym Jorku. Rewolucyjne show w przerwie meczu

Wydarzenia z przerwy finałowego starcia bez wątpienia zapiszą się na stałe w annałach światowej rozrywki. Władze światowego futbolu po raz pierwszy zdecydowały się na stworzenie formatu, który swoim ogromnym rozmachem bezpośrednio naśladował słynne występy z Super Bowl, doskonale zakorzenione w globalnej popkulturze. Przez dokładnie jedenaście minut uwaga miliardów fanów przed telewizorami skupiała się wyłącznie na gigantycznej konstrukcji scenicznej, którą błyskawicznie zbudowano na środku murawy.

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Sama scena stała się natomiast miejscem bezprecedensowych wydarzeń muzycznych o ogromnej skali. Trzy prawdziwe ikony współczesnego popu, czyli Shakira, Madonna oraz Justin Bieber, zaoferowały fanom energetyczne widowisko, które będzie przez długie lata wspominane przez sympatyków sportu i muzyki. Wszyscy wymienieni artyści wykonali swoje najsłynniejsze piosenki w nowatorskich wersjach, a całemu koncertowi towarzyszyła spektakularna oprawa świetlna oraz zaawansowane pokazy pirotechniczne. Czysto sportowe zmagania zeszły w tamtym momencie na dalszy plan.

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Chris Martin i Gianni Infantino o sukcesie nowojorskiego finału

Głównym pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym tego potężnego projektu był wokalista brytyjskiej formacji Coldplay, Chris Martin. Sam zespół również wystąpił przed nowojorską publicznością, a na scenie wokalnie wspierał ich znany chór z jednej z nowojorskich szkół publicznych. Zgodnie z oficjalnymi słowami prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, była to „największa scena wszech czasów”, co idealnie oddawało skalę tego monumentalnego przedsięwzięcia wizualnego.

Organizatorzy przygotowali jednak znacznie więcej niespodziewanych atrakcji dla widzów zgromadzonych na trybunach. Fani mogli z bliska podziwiać bohaterów uwielbianych na całym świecie formatów telewizyjnych, czyli „Muppet Show” oraz kultowej „Ulicy Sezamkowej”. To wyjątkowe show miało przede wszystkim niezwykle istotny wymiar charytatywny i społeczny, ponieważ dzięki niemu udało się zebrać środki finansowe na globalny projekt edukacyjny, realizowany wspólnie przez FIFA oraz organizację Global Citizen.