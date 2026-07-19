Scaloni szokuje składem. Trener Argentyny szykuje niespodziankę na finał

Przed finałowym starciem na Mistrzostwach Świata 2026 opiekun Argentyńczyków zdecydował się na trzy nieoczekiwane roszady w wyjściowym zestawieniu.

Odmienną filozofię zaprezentował szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii, który postanowił zachować zwycięską jedenastkę bez żadnych modyfikacji.

Czas pokaże, czy odważna taktyka Scaloniego zdezorientuje przeciwników, czy może stabilna forma Hiszpanów pozwoli im sięgnąć po puchar. Warto sprawdzić, jak prezentują się pełne zestawienia obu zespołów.

Zaskakujące zmiany w składzie reprezentacji Argentyny

Na ten moment kibice futbolu z niecierpliwością czekali przez ostatnie dni. Opublikowanie oficjalnych zestawień obu reprezentacji natychmiast przyciągnęło uwagę wszystkich do jedenastki wybranej przez Lionela Scaloniego. Argentyński szkoleniowiec udowodnił po raz kolejny, że potrafi podejmować nieoczywiste decyzje w kluczowych momentach. W najważniejszym starciu tego turnieju trener zdecydował, że trzech piłkarzy, którzy zagrali od początku w wygranym 2:1 meczu przeciwko Anglii, tym razem zasiądzie na ławce rezerwowych.

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To niezwykle odważne pociągnięcie ze strony argentyńskiego trenera. W wyjściowej jedenastce znaleźli się zawodnicy, którzy w poprzednim spotkaniu wchodzili z ławki, czyli Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul oraz Nicolas Gonzalez. Taka roszada ma z pewnością na celu zaskoczenie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Scaloni wierzy, że piłkarze wchodzący do gry z pozycji rezerwowych wniosą na boisko potrzebną determinację, która pozwoli na przełamanie obrony rywala. Czy ten plan okaże się strzałem w dziesiątkę, przekonamy się już niedługo.

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Hiszpania bez zmian w wyjściowej jedenastce

Luis de la Fuente postanowił nie eksperymentować w decydującym momencie. Hiszpański selekcjoner uznał za stosowne, by zaufać piłkarzom, którzy wywalczyli awans do finału. Drużyna, która zaprezentuje się na murawie w East Rutherford, zagra w dokładnie tym samym zestawieniu co podczas wygranego 2:0 meczu półfinałowego z Francją. W składzie nie zabraknie oczywiście 19-letniego Lamine'a Yamala, który zmierzy się ze swoim idolem z dzieciństwa. Trener reprezentacji Hiszpanii wyraźnie stawia na stabilność, co było fundamentem dotychczasowych sukcesów na tym turnieju.

Finał MŚ 2026: Zestawienia Argentyny i Hiszpanii

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

Słoweniec Slavko Vincić poprowadzi ten mecz jako główny arbiter.