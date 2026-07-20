Iga Świątek na ósmej pozycji. Awans Fręch i sukces Kubki

Stabilizacja w czołówce rankingu WTA

Najlepsze zawodniczki na świecie wzięły czas na odpoczynek po zmaganiach na kortach Wimbledonu. W rezultacie w czołowej dwudziestce piątce rankingu tenisistek nie doszło do żadnych roszad. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.

Bezpośrednio za liderką zestawienia plasują się reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina oraz Amerykanka Jessica Pegula. Polka Iga Świątek cały czas utrzymuje ósmą lokatę w notowaniu. Pozostałe polskie tenisistki z czołowej setki nie zanotowały wielkich zmian.

Jak wyglądają pozycje pozostałych Polek?

Na pozycjach bliskich ubiegłotygodniowych znalazły się również inne reprezentantki naszego kraju. Magdalena Fręch zanotowała niewielki awans z 44. na 43. pozycję. Maja Chwalińska nadal zajmuje 22. miejsce w zestawieniu, a Magda Linette pozostaje 51. rakietą świata.

Warto odnotować także znaczący sukces Martyny Kubki. Zwycięstwo w turnieju W75 w hiszpańskim mieście Vitoria-Gasteiz pozwoliło jej na debiut w drugiej setce rankingu – obecnie jest 185. Sukces ten zagwarantował 25-latce szansę na pierwszy w karierze udział w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju US Open. W klasyfikacji The Race prowadzi Rosjanka Mirra Andriejewa (4999 pkt). Iga Świątek ma na koncie 1954 punkty, co daje jej 12. pozycję, natomiast Maja Chwalińska z dorobkiem 1464 punktów jest 21.